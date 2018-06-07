立院官網公益宣導平台相挺 公益路跑人數暴增

（中央社記者范正祥台北7日電）立法院體現「人民的國會」，幫助弱勢團體推展公益，提供無償性質的官網公益宣導平台，成效顯著。一場公益路跑原先僅約300人報名，經這項平台披露，參與人數暴增至5200人。



民國106年11月13日上線的立法院更新版全球資訊網，至今約有6540萬瀏覽次數。立法院秘書長林志嘉曾於院務會報提議，「官網可置入公益廣告，提供弱勢社會團體或組織宣傳之用」。立法院長蘇嘉全支持立法院回饋社會，為公益團體盡一份心力。



蘇嘉全於今年3月間核定「立法院全球資訊網刊登公益宣導作業要點」，支持推廣公益，並隨即公布在官網首頁「重要訊息」及「便民服務相關規則」項下，歡迎內政部登記有案的全國性社會服務及慈善公益團體或相關財團法人提出申請。



立法院提供官網公益宣導平台屬無償性質，資訊處表示，每次申請期間以14日曆天內為限，並得申請延長一次。必要時立法院得隨時調整公益宣導的上、下架。



立法院資訊處今天下午向媒體簡介官網刊登公益宣導實施情形，成效顯著的案例之一，包括台南市私立天主教美善社會福利基金會5月間舉辦公益路跑，原本只有約300人報名參加，不如預期，經資訊處得知消息，主動聯繫並協助於立法院官網刊登宣導訊息後，報名慈善路跑人數高達5200人，活動圓滿進行。



資訊處指出，立法院官網公益宣導平台目前還刊登包括弘道老人福利基金會、中華民國關懷生命協會、台灣早產兒基金會、桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心、台灣環境資訊協會、乳癌防治基金會、新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會附設樂山教養院在內等團體的公益廣告，未來將持續提供平台回饋社會。



林志嘉接受媒體聯訪表示，蘇嘉全希望立法院是「人民的國會」、「專業的國會」、「透明的國會」。透過立法院議事實況轉播之後，專業的國會與透明的國會已經呈現。至於促進體現人民的國會，提供立法院官網公益宣導平台是很有意義的事情，目前實施效果不錯，歡迎需要的公益團體申請。(編輯：陳永昌)1070607