/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 傅達仁NBA陳偉殷谷阿莫
>rss

黨產會：政府防衛捐曾撥助國民黨黨務經費

發稿時間：2018/06/07 19:01

最新更新：2018/06/07 19:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉麗榮台北7日電）不當黨產委員會發言人施錦芳今天表示，國史館的部分檔案解凍後，發現民國40年代國民黨的黨務經費近半來自政府補助，款項來源包括政府的防衛捐，更加證明當時黨國不分情況。

施錦芳受訪指出，國史館去年有些檔案陸續解凍後，有許多資料從未曝光過，包括早期政府的各式稅征資料，其中，也發現國民黨中常會第369次會議紀錄。

根據史料，國民黨民國46年度黨務經費全年預算總額為新台幣6430萬元、經常費1319萬元、事業費4218萬元、專款696萬7000元、總預備費194萬7980元。其款項來源為國家總預算所列協款收入2489萬8360元、政府防衛捐撥助1400萬元、政府人民團體補助費項下撥助香港聯戰費104萬1600元、台灣省政府撥助革命實踐研究院分院經費230萬元。

施錦芳說，政府早年訂定台灣省防衛捐徵收辦法，對所得稅、地價稅、營業稅、娛樂稅等項目以不同比率課徵防衛捐。

她說，過去只聽過防衛捐，這次是首次發現有防衛捐的紙本資料。國民黨的近半預算都來自於政府補助，更能證明當時黨國不分的情況。

施錦芳表示，黨產會陸續整理相關資料，釐清後會公布於黨產會網站，公開給外界參閱。黨產會調查過程，若有需要也會採用，以歸納了解當時的情況。（編輯：林孟汝）1070607

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP