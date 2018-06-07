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土航被迫矮化台灣 外交部譴責中國蠻橫

發稿時間：2018/06/07 19:53

最新更新：2018/06/07 19:53

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（中央社記者侯姿瑩台北7日電）土耳其航空不敵中國壓力在官網上改以「台灣-中國」（Taiwan-China）稱呼台灣，外交部今天表示，政府對此深表遺憾，請駐處續向土航要求更正，並對中國蠻橫行為給予嚴厲譴責。

先前土耳其航空（Turkish Airlines）官網關於目的地部分，在「國家/地區」欄位選項中，台灣、中國分開標列。

不過，外交部今天晚間表示，土航網站原以「台灣」標示台灣，遭中國脅迫施壓更名。外交部獲悉後，即在第一時間電請駐土耳其代表處全力進洽維護，駐處多方奔走爭取，土航仍不敵中方壓力，在官方網站上改以「台灣-中國」（Taiwan-China）稱台。

外交部說，「政府對此深表遺憾」，除請駐處續要求更正對台不當標示，也對中國蠻橫行徑予以嚴厲譴責。

外交部表示，航空企業屬各國管轄範疇，航空業就各國名稱的陳述方式，應由企業自行決定，「不應受到任何政治力的干擾」。中國在國際間一再對台蠻橫打壓，只會傷害台灣人民情感，「重傷兩岸關係的和平發展，讓兩岸距離更加遙遠」。

外交部呼籲國際社會與相關企業，與台灣共同抵制中國濫用政治力脅迫各國企業、干涉其正常營運的粗暴行徑，一起捍衛民主自由等普世價值。

中國官方4月25日致函44家外國航空公司要求修改對台灣的稱呼，並給出30天的期限。5月底，中國官方透過官媒表示，同意將期限再延兩個月。（編輯：趙蔚蘭）1070607

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