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加拿大國慶節月底登場 首辦吃起司肉醬薯條大賽

發稿時間：2018/06/07 21:01

最新更新：2018/06/07 21:52

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加拿大商會7日舉辦加拿大國慶節記者會，加拿大商會理事長高克駿（右2）、加拿大駐台代表馬禮安（左3）、加航台灣區總經理陳美至（右3）等人出席記者會。中央社記者侯姿瑩攝　107年6月7日加拿大商會7日舉辦加拿大國慶節記者會，加拿大商會理事長高克駿（右2）、加拿大駐台代表馬禮安（左3）、加航台灣區總經理陳美至（右3）等人出席記者會。中央社記者侯姿瑩攝　107年6月7日

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）7月1日是加拿大國慶日，慶祝活動將於30日在台北客家文化主題公園舉行，除了音樂、美食，還有加拿大來回機票的抽獎活動，今年首度舉辦吃起司肉醬薯條大賽。

加拿大國慶節由加拿大商會主辦。商會今天舉行記者會表示，今年的慶祝活動將於6月30日在客家文化主題公園舉行，民眾可體驗加拿大音樂、曲棍球、啤酒、美食等加國文化。

現場還有騎野牛大賽、加拿大來回機票抽獎活動，以及今年首次登場的吃起司肉醬薯條（poutine）大賽，起司肉醬薯條是加國傳統美食。

除美食外，加拿大商會理事長高克駿（Jean-Christophe Guedon）表示，當天也有來自台灣、加拿大的樂團表演。

商會說，活動從中午直到晚上9時，與往年一樣，今年的慶祝活動將以煙火秀結尾。

活動贊助單位包括加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大航空等。加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安（Mario Ste-Marie）表示，在台灣的加拿大國慶活動是加拿大在海外最大規模的國慶活動。

加航台灣區總經理陳美至說，很期待看到更多與加拿大相關的活動在台灣舉行。6月對加航來說，有雙重重要的意義，除加拿大國慶活動外，也是加航重啟台北-溫哥華直飛航線滿一週年的日子。（編輯：溫貴香）1070607

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