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曾永權拜會 馬英九仍盼竹縣依制度提名

發稿時間：2018/06/07 21:06

最新更新：2018/06/07 21:06

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（中央社記者謝佳珍台北7日電）前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今晚表示，中國國民黨副主席曾永權向馬英九說明新竹縣長提名狀況後，馬英九仍希望黨內初選依制度走，才能彌平爭議，也符合社會期待。

國民黨中常會5月30日通過中常委姚江臨等人提案，撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，未來提名採全民調、徵召、開放參選都是可能選項。

對於撤銷全民調，馬英九上午透過徐巧芯表達力挺制度；馬英九認為，黨內初選只要按照原有制度走，相信大家都不會有意見，也最能弭平爭議。

馬英九與黨中央不同調。國民黨方面第一時間由發言人洪孟楷回應指出，撤銷全民調經中常會通過，這是中常會民主的決定，盼各界尊重；下午則由國民黨副主席曾永權親自向馬英九說明。

徐巧芯晚間表示，曾永權及國民黨組織發展委員會主任委員李哲華下午拜會馬英九，說明新竹縣長候選人的提名狀況。經過40分鐘晤談，馬英九對提名狀況有進一步的了解。

徐巧芯表示，馬英九一貫的態度就是不介入初選，也絕對不會干預黨中央的提名權。但新竹縣長候選人的提名狀況，引發社會爭議及輿論批評，為免傷及黨的團結及形象，馬英九仍希望黨內初選依制度走，才能彌平爭議，也符合社會期待。（編輯：張均懋）1070607

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