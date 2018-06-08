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新竹縣長提名方式 吳敦義：依常會決議

發稿時間：2018/06/08 13:45

最新更新：2018/06/08 13:45

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（中央社記者劉建邦台北8日電）國民黨新竹縣長人選未定，前總統馬英九和前副總統、黨主席吳敦義今天同台，吳敦義受訪時說，依中常會決議處理，能協調就協調，不一定採全民調；馬英九表示，希望依制度提名。

中國國民黨台北市黨部在指南宮舉行「台北市婦工總會後援會成立誓師大會」，馬英九、吳敦義和台北市長參選人丁守中及多名市議員參選人皆出席活動。

新竹縣長人選未定，國民黨中常會5月30日通過中常委姚江臨等人提案，撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，未來提名採全民調、徵召、開放參選都是可能選項。

吳敦義今天出席活動時會前受訪表示，會依照5月30日中常會通過提案，挑選出最有機會參選人，並依中常會決議處理。

馬英九辦公室發言人徐巧芯7日指出，國民黨副主席曾永權向馬英九說明新竹縣長提名狀況後，馬英九仍希望黨內初選依制度走，才能彌平爭議，也符合社會期待。

吳敦義被問及關於馬英九對於提名新竹縣長的看法時說，知道馬英九講那些話，仍會依照國民黨最高權力機構中常會的決議處理，並採納各方意見。

至於何時決定新竹縣長人選，吳敦義說，國民黨能協調就協調，不一定都是全民調。

馬英九離開時受訪表示，他從昨天到今天的講法都沒變，希望能夠依循制度，共同邁向勝利。

徐巧芯說明，馬英九立場不變，希望可遵循原制度，因原本制度是最沒有爭議，像台中等縣市都透過協調不成就全民調，這種方式也產生很多候選人，且協調都非常順利，也可促成黨內團結。（編輯：張銘坤）1070608

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