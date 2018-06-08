見證台史簽經濟合作協定 蔡總統盼創造雙贏

總統蔡英文（中）8日在總統府會晤史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）（後左），並見證經濟部長沈榮津（前右）與史國商工暨貿易部長馬布札（Hon. Jabulani Mabuza）（前左）簽署「台史經濟合作協定」。後右為外交部長吳釗燮。中央社記者王飛華攝 107年6月8日

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世見證兩國經濟部長簽署「台史經濟合作協定」，蔡總統盼持續深化各項合作，創造互利互惠及雙贏局面。



友邦史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）應邀訪台，慶祝台史建交50週年。



蔡總統今天以軍禮歡迎，兩國元首會晤並共同見證經濟部長沈榮津與史國商工暨貿易部部長馬布札（Jabulani Mabuza）簽署「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府經濟合作協定」。



總統府指出，這項協定以加強雙邊經濟、貿易、技術、投資領域合作及追求環境保護為目的，以確保永續發展，期盼透過此協定，促進兩國人民福祉，為雙邊創造互利互惠及雙贏局面。



為了歡迎恩史瓦帝三世來台灣訪問，蔡總統除了用隆重軍禮歡迎，還邀請原民會原住民族文化發展中心的樂舞團帶來卑南族的盾牌舞，與同樣擁有盾牌文化的史瓦帝尼王國交流。



蔡總統並在臉書直播這場迎賓表演，兩國元首互動熱絡。





總統蔡英文（前左2）8日在總統府會晤史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）（前左），共同觀賞原住民舞蹈。中央社記者王飛華攝 107年6月8日

另外，蔡總統也偕同恩史瓦帝三世與王妃，到總統府郵局出席「台史建交50週年紀念集郵票品贈送儀式」。



兩國元首聽取中華郵政公司董事長魏健宏簡介「台史建交50週年紀念臨時郵局局贈封組」及「看見台灣」系列票品。其中，台史建交50週年紀念臨時郵局集郵票品，是以旅行台灣郵票為素材，納入史國特色照片為題材設計；看見台灣系列票品則是以已故知名導演齊柏林生前空拍的台灣美景為題材發行的郵票。



蔡總統親自將兩系列票品贈送給恩史瓦帝三世，象徵兩國歷久彌新的堅定邦誼。（編輯：李信寬）1070608











總統蔡英文（右）8日在總統府會晤史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）（左），就雙方關切議題交換意見。中央社記者王飛華攝 107年6月8日