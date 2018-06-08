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大學教師兼獨董 藍委：八成就任前未取得同意

發稿時間：2018/06/08 19:41

最新更新：2018/06/08 19:41

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（中央社記者王承中台北8日電）中國國民黨立委陳學聖今天說，教育部以違法兼任獨董為由拔管，但根據金管會資料顯示，大學專任教師兼任上市櫃公司獨董有八成以上就任前未取得學校同意。

陳學聖今天上午在立法院召開記者會表示，執政黨為了拔管，沒事找事做，到處挑毛病，其中拔管最重要的理由就是台大校長當選人管中閔就任獨董前未經學校同意，而金管會也在上個月發函給上市櫃公司，清查董事兼任的情況。

陳學聖說，根據金管會的資料顯示，大學專任教師兼任上市公司獨董共計372人次，其中，就任前已取得學校同意僅有59人次、15.86%，就任後才取得同意計122人次、32.8%，未取得學校同意高達191人次、51.34%。

他說，大學專任教師兼任上櫃公司獨董的狀況也差不多，大學專任教師兼任上櫃公司獨董共計285人次，其中在就任前已取得學校同意僅有50人次、17.54%，就任後才取得同意計85人次、29.82%，未取得學校同意高達150人次、52.63%。

陳學聖表示，根據金管會資料顯示，有八成大學專任教師在就任上市櫃公司獨董前，都未取得學校同意，只有一成五左右的教師符合行政部門的要求，教育部是自己去捅馬蜂窩，既然教育部說管中閔違法兼任不得就任台大校長，他要請問教育部如何處理這些兼任上市櫃公司獨董的教授。

他說，過去教授兼任獨董是台灣優良的傳統，現在執政黨為了拔管摧毀整個產學合作的文化，希望未來新任的教育部長可以回答這些問題，也請教育部回歸原點，保護優良的產學合作傳統。但截至發稿前，教育部未對此回應。（編輯：溫貴香）1070608

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