防綠強行通過軍改 藍議場外排隊搶遞案權

（中央社記者劉冠廷台北8日電）立法院11日將召開談話會，討論臨時會相關事宜，國民黨立法院團今天下午在議場外排班搶優先遞案權，黨團總召林德福說，已準備逾500案的軍改修正動議，防止民進黨團強行闖關。



立法院長蘇嘉全上午邀集朝野黨團協商民進黨立法院黨團提案召開臨時會與臨時會議程等問題，但朝野無法達成共識，蘇嘉全裁示，11日上午9時舉行談話會，處理臨時會相關事宜。



民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，下週一（11日）開始談話會，展開臨時會，第一個案子就是攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」俗稱「軍改案」，軍改案是臨時會重中之重，當然會有爭議，可能會有衝突。



國民黨立法院黨團為防止民進黨團強行通過軍改案，下午由黨團總召林德福與黨團首席副書記長曾銘宗在議場外排隊，林德福說，預計11日上午談話會結束後，下午就會召開臨時院會，因此已針對軍改案準備了500案以上的修正動議，防止民進黨團要強行通過軍改案。



曾銘宗則說，軍改案朝野仍有許多條文未取得共識，再加上沒有精算報告，因此無法接受民進黨團這種過場式的協商、完全無法接納在野黨的意見，就要強行表決通過，因此今天先來準備排隊遞案，保障在野黨的意見能夠被接納。（編輯:溫貴香）1070608