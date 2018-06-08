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中國脅迫阿聯酋航空矮化台灣 外交部抗議

發稿時間：2018/06/08 19:52

最新更新：2018/06/08 19:52

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（中央社記者侯姿瑩台北8日電）阿聯酋航空日前遭中國施壓，在官網的「國家/地區」選項內容改以「中國台灣」稱呼台灣，外交部今天對此表示深切遺憾，也對中國脅迫各國航空公司矮化台灣，表達嚴正抗議與譴責。

目前阿聯酋的網站上，除繁體中文版本的訂位系統對於台北仍顯示為「台北‧台灣」之外，其他各種語文版的訂位系統，以及官網右上角的「國家/地區」選項內容都改以「中國台灣」（Taiwan, China）稱呼台灣。

外交部對此表示深切遺憾，也對中方脅迫各國航空公司對台打壓、矮化的行徑，「表達嚴正抗議與譴責」。

同時，外交部重申航空企業屬於各國管轄範疇，航空業所列航點及「國家/地區」的陳述方式，應由企業自行決定。中國在國際間一再無理蠻橫打壓台灣，只會造成各國的反感與負面印象，並嚴重傷害兩岸關係與人民情感。

外交部表示，外交部與駐外館處將持續進洽並關注後續發展，全力維護國家尊嚴與台灣旅客權益。外交部也再度呼籲國際社會，嚴肅看待中國近期的作為並採取一致立場，共同捍衛國際企業免受恫嚇的自由，以及民主法治等共享價值。

中國官方4月25日致函44家外國航空公司要求修改對台灣的稱呼，並給出30天的期限。5月底，中國官方透過官媒表示，同意將期限再延兩個月。

因中國施壓，近期在網站修改對台稱呼的國際航空公司，包括加拿大航空在官網將台灣改列中國一部分，土耳其航空在官方網站上改以「台灣-中國」（Taiwan-China）稱台。（編輯：張均懋）1070608

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