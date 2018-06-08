僑委會推海外巡迴教學 新增台語研習會

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）為協助提升海外僑校教師專業能力，僑委會將於暑假派遣42位教師，分別前往17國進行海外巡迴教學，包括華文教師研習會、文化教師巡迴教學；今年更新增台語教師研習會。



僑務委員會今天舉辦「2018年海外巡迴教學華文、台語及文化教師行前說明會暨授旗儀式」，由僑委會副委員長高建智主持，並授旗給將出發的42位教師。



僑委會新聞稿指出，高建智表示，今年與往年最大的不同是，許多老師是第一次參與海外教學，盼透過有巡迴教學經驗的講師帶領初次參與的老師，讓更多國內老師參與海外僑教工作，也為海外僑教工作注入新活力。



僑教處處長榮幼娥說，分布在全球各地的海外僑校規模大小不一，但都肩負推廣正體字華文與傳揚台灣多元文化的使命。僑委會每年選派國內專業文化、華語文教師到海外巡迴教學，讓海外僑校教師及海外青少年僑胞受惠，也是促進國民外交的最佳方式。



僑委會表示，僑委會每年辦理華文教師研習會、文化教師巡迴教學、僑民青少年夏令營等師資培訓與青少年文化教學活動。今年更另外新增台語教師研習會。



僑委會指出，今年暑假共選派國內42位老師，分成23組前往印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、柬埔寨、韓國、美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、南非、法國、荷蘭、德國、巴拉圭、阿根廷、巴西等17國巡迴教學。（編輯：林興盟）1070608