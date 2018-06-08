台灣特色外交伴手禮 賴清德期待送國際友人

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）外交部新納入7項具有台灣元素的文創藝術作品與農產品作為外交伴手禮。行政院長賴清德今天說，這些禮品可以向國際推廣台灣在地特色，相當期待日後將禮品贈予國際友人。



賴清德今天在臉書上發文表示，台灣這塊土地上擁有多元的創作素材，對於藝術創作的開放性，更孕育出無數優秀作品。外交部長吳釗燮上任後，重新檢討外交禮品的內涵，並在文化總會的協助下，選出7項具台灣特色的作品，以「外交禮品彰顯台灣特色」。



他說，外交部這次選出具有台灣特色的禮品，除以具體行動表達對台灣產業與藝術家的支持外，更重要的是透過致贈這些禮品，向國際社會推廣台灣在地文化之美。



賴清德表示，「文化台灣」是行政院提出5大施政目標其中的第一項。他感謝外交部的用心，以在地連結國際，彰顯台灣的創作能量，也讓更多國際友人認識台灣文化。



他說，就任行政院長以後，接見國際訪賓時都會致贈禮品，以表達情誼及對彼此的重視。他也相當期待，「日後可以親手將這些深富台灣元素的禮品，贈予國際友人」。



新納入外交伴手禮包括獲德國紅點大獎、展現台灣科技的「LED藍芽音響」；收錄台灣百位音樂人作品的「台灣音樂便當」；包裝結合台灣元素的阿里山茶葉；象徵台灣民眾圓融與溫暖的「三杯壺」；取材自台灣女性國寶級書法家董陽孜作品的「書法琉璃點心盤」；具台灣特色文化的「花磚竹茶盤」；及桌遊「四季之森」，藉遊戲展現台灣水果與特有生物。（編輯：林孟汝）1070608