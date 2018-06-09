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馬英九大啖香蕉 避談與吳敦義不同調

發稿時間：2018/06/09 12:09

最新更新：2018/06/09 12:09

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（中央社記者劉麗榮台北9日電）國民黨新竹縣長人選未定，主張依黨內初選制度走的前總統馬英九今天被問到是否和國民黨主席吳敦義的意見不一樣時表示，「我們還是談香蕉吧」。

國民黨中常會5月30日通過中常委姚江臨等人提案，撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，未來提名採全民調、徵召、開放參選都是可能選項。

國民黨副主席曾永權日前向馬英九說明新竹縣長提名狀況後，馬英九表示，仍希望黨內初選依制度走，才能弭平爭議。不過，吳敦義主張，依中常會決議處理，能協調就協調，不一定採全民調。

馬英九上午出席台北市文山區第一季、第二季黨員慶生會，被問到是否與吳敦義的意見不太一樣時表示，「嗯，我們還是談香蕉吧。」

而是否因現在兩岸關係不好，台灣產量過剩的水果無法銷到中國大陸，馬英九說，「對的」。

他說，前總統陳水扁時代，香蕉也有過剩，當時國民黨有安排賣到大陸，管道以前存在，現在都沒有了，很可惜，不光是香蕉，其他水果也可以。中國大陸幅員廣大，多增加一點生產，根本不算一回事，很容易就消化掉。

近來香蕉等水果盛產價跌，馬英九上午與立委賴士葆、國民黨台北市長參選人丁守中、多位市議員及里長參選人同台大啖香蕉。

馬英九說，他實在是一個非常標準的台灣囝仔，從小就喜歡吃香蕉，到現在為止差不多每餐都要吃一根，他很關心蕉農，蕉農近況不好，希望幫忙銷售一些，盡一分心力。（編輯：李信寬）1070609

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