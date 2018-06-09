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防強過軍改案 藍委立院外徹夜排班防蚊有一套

發稿時間：2018/06/09 12:46

最新更新：2018/06/09 12:46

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（中央社記者王承中台北9日電）為防民進黨在臨時會強過軍改案，國民黨立委昨天開始在立法院議場外徹夜排班搶優先遞案權，為避免遭蚊蟲叮咬，藍委特地準備一頂可裝入兩張躺椅的大蚊帳，及其他捕蚊器具。

國民黨立法院黨團為防止民進黨團強行通過軍人年金改革案，昨天下午由黨團總召林德福與黨團首席副書記長曾銘宗在議場外排班搶優先遞案權。

由於時值夏天，再加上立法院議場旁種滿景觀草叢、樹木，每天一到傍晚，議場周遭蚊蟲聚集，而在議場外徹夜排隊搶優先遞案權的立委們，就成了蚊蟲最好的攻擊目標。

國民黨立委也曾在5月24日為了搶隔天院會的優先遞案權，到立法院議場外輪值排班。當時輪值大夜班的國民黨團書記長李彥秀在隔天秀出她的雙手，只見手上全是被蚊蟲叮咬的紅疹。與李彥秀一起輪值的國民黨立委林麗蟬也在臉書上發文表示，立法院的蚊子真的超級無敵多，一秒鐘沒驅蚊，就吻上她的臉，真不誇張。

有鑒於上次的經驗，這次國民黨立委有備而來，不僅配備防蚊液、蚊香、電蚊拍、捕蚊燈等捕蚊、驅蚊工具，甚至還準備了一個可以裝入兩張躺椅的大蚊帳，讓輪值大夜班的立委可以安心休息，不會再成為蚊蟲的美味獵物。

今天上午來接替曾銘宗、林德福的國民黨團副書記長柯志恩向中央社記者表示，曾銘宗告訴她，昨天晚上睡得很好，沒有蚊子來叮。除了準備捕蚊工具，國民黨立委也搬來椅子、桌子、電扇、飲水機等用品，幫助立委可繼續在議場外排班到下週臨時會召開。（編輯：楊玫寧）1070609

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