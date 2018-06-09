嚴德發視導中部駐軍 肯定漢光演習表現

國軍漢光34號演習結束，國防部長嚴德發（前右）9日視導中部地區駐軍，慰勉官兵，並肯定他們在漢光演習的表現。（軍聞社提供）中央社記者劉麗榮傳真 107年6月9日

（中央社記者劉麗榮台北9日電）國軍漢光34號演習昨天結束，國防部長嚴德發今天視導中部地區駐軍，慰勉官兵，肯定此次執行清泉崗「聯合反空機降作戰」等任務的表現。



4日至8日進行的漢光34號演習，中部聯合反空機降作戰為演習重點項目，除了模擬共軍空降清泉崗機場的反制能力外，也首次動員民間營造廠、中華電信等後備能量投入戰損復舊，並動用民間無人機偵查。



軍聞社報導，嚴德發上午前往中部北大營區視導，瞭解官兵生活情形，肯定部隊的辛勞付出。他說，清泉崗基地聯合反空機降操演，展現出平常部隊訓練成果，透過聯合軍種的演練，驗證訓練成效。



嚴德發指出，除了反空機降操演，國軍在精準飛彈射擊、地空整體作戰、淡水河防、北部湖口的實兵實彈驗證，都達到預期的訓練目標，在在展示國軍是有戰力、訓練精良的部隊。



嚴德發強調，不管外在區域情勢的變化、敵情的威脅，國軍最重要的是要展現忠於國家、愛護人民的軍人本色，並具備保疆衛土，守護家園的能力。在既有基礎上，訓練從嚴、從難、從實，一切訓練目標要能超敵勝敵，以質勝量、以寡擊眾、以少勝多。



隨後，嚴德發也前往慰勉駐守在南大營區的機步營官兵，並頒發加菜金，肯定官兵這次在漢光演習中的優異表現。(編輯：陳永昌)1070609