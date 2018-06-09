彈劾案記名投票兩版本 12日院會最終定案

（中央社記者劉麗榮台北9日電）監察院討論彈劾案記名與否，有以記名為原則和以無記名為原則兩種版本。監院人士指出，兩案分別送議事處，12日召開的院會將確定最後採哪種版本，定案後實施。



總統蔡英文提名的11名監察委員今年2月上任後，由監委蔡崇義領銜提案修改監察法施行細則，將彈劾案審查會現行的無記名投票改為記名投票，獲新任監委和前總統馬英九時期任命的監委王美玉連署支持。



監委陳慶財另提「無記名投票為原則，記名為例外」版本，開放4個例外得記名投票，包括彈劾對象為五院院長、副院長、總統府秘書長等首長、社會矚目具影響性等案件，獲13名馬英九任內所提名監委連署。



彈劾案記名投票目前有兩種版本，一是以記名為原則，無記名為例外；二是以無記名為原則，記名為例外。5日的談話會決議，希望兩方在院會召開前再交換意見，尋求更多共識，適度修正，看能否共提一個版本。



監院人士指出，兩案已分別送議事處，可能會以兩案併陳方式在院會討論，不過，距院會前還有一些時間，或許仍有協調空間。



主張無記名投票為原則的監委認為，根據過往經驗，無記名投票比較可以不受干擾，獨立行使職權，彈劾案的投票是本於良知、專業與內心確信的價值決定是否彈劾，而非附和輿論標準，透過記名投票，「可能會變成一種政治表態。」



主張記名投票為原則的監委說，監察法應與時俱進，行使彈劾權採記名投票，對社會大眾有交代，也接受外界檢驗。有監委指出，這是價值選擇問題，甚至質疑，若重要案件都可以記名投票，何以其他案件不能記名。



支持無記名為原則的監委指出，彈劾案常有多人彈劾的情況，不需要對所有彈劾對象都記名投票，重要人物、爭議案件才記名投票，以回應外界知的期待。他說，改革循序漸進走向開放，是比較負責任的做法。



至於到院會仍維持兩案時，是否要動用表決，監察院秘書長傅孟融日前表示，「不會」，還是會用共識決方式。他說，記名與否已討論許久，記名與無記名沒有絕對的好或壞。（編輯：李信寬）1070609