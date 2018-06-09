嚴德發再探視秦良丰 感謝激勵全體官兵士氣

國防部長嚴德發（左）9日再度前往探視因傘訓任務受傷的上兵秦良丰（臥床者），嚴德發肯定秦良丰堅持到底的精神激勵了全體官兵士氣。（軍聞社提供）中央社記者劉麗榮傳真 107年6月9日

（中央社記者劉麗榮台北9日電）陸軍航空特戰指揮部上兵秦良丰因執行傘訓任務受傷，國防部長嚴德發今天再度前往台中童綜合醫院探視，感謝秦良丰在漢光演習執行任務堅持到底的精神，激勵了全體官兵的士氣。



陸軍航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲的秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地情形，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情趨於穩定。



國軍漢光34號演習7日在台中清泉崗基地進行反空機降作戰演練，為了重整航特部官兵的信心，航特部指揮官張宗才少將身先士卒，親自率領200名特戰官兵，順利完成傘兵空降清泉崗的演習任務。以行動證明航特部官兵的精實訓練，也彰顯對保傘連的信任。



漢光演習昨天結束，嚴德發今天再度前往台中童綜合醫院瞭解秦良丰的復原情形，並與家屬懇談。嚴德發表示，這次漢光演習，秦良丰執行任務堅持到底的表現，充分發揮特戰部隊不怕苦、不怕難、絕不向險境低頭的驚人意志，展現勇猛驃悍的忠義精神，激勵了官兵及同僚的士氣，大家因此凝聚團隊向心，群策群力，才讓這次漢光演習任務圓滿完成，「良丰居功厥偉」。



探訪過程中，已恢復意識且復原狀況穩定的秦良丰與嚴德發有簡單的互動，嚴德發對秦良丰說：「良丰，謝謝你，激勵了全體官兵的士氣。」



嚴德發向家屬承諾，國軍永遠是秦良丰的後盾，未來也將持續陪同秦良丰完成後續醫療復健之路。(編輯：陳永昌)1070609