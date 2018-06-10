立院將開臨時會審軍改 拒馬封出入口

（中央社記者陳俊華台北10日電）立法院明天起將召開臨時會，為搶優先遞案權，國民黨立委8日就在議場外排班；立法院外反軍改團體「八百壯士」也發出動員令，立法院周遭已架起重重拒馬，並封閉各出入口因應。



立法院11日上午將舉行全院委員談話會，討論臨時會相關事宜。柯建銘、何欣純、許智傑等65名民進黨立委提案，建請臨時會審議攸關軍人改革的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案，以及空氣污染防制法修正草案、財團法人法草案、公司法部分條文修正草案等17案。



中國國民黨立委從8日下午起，就由黨團總召林德福與黨團首席副書記長曾銘宗在議場外排班搶優先遞案權，並以每6小時輪一班、每班3人為原則，守在議場大門外。



今天排早班的國民黨立委費鴻泰受訪時說，對區域立委來說，週末其實是最忙的時候，但大家都二話不說，就來到立法院排班；也剛好能藉由排班的機會，和身旁的立委聊聊天，像他平常跟國民黨立委陳超明見面，都只是匆匆打招呼，這次輪到同一班，能長時間深入了解對方，算是意外收穫。



立法院外也已經架起層層拒馬，立法院總務處通告，為因應11日起立法院周遭的集會遊行活動，陸續封閉院區出入口，禁止車輛進出，只保留林森南路、濟南路口車輛彈性進入中興大樓地下停車場；11日上班時間，也只保留3個地點能進出立法院，立法院職工、助理、各部會官員及媒體都須依規定配戴識別證，才能進入院區。（編輯：蘇志宗）1070610