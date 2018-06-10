金防部特戰演習 蛙人部隊神出鬼沒摧毀敵營

發稿時間：2018/06/10 12:38
最新更新：2018/06/10 14:29
字級：
（中央社記者游凱翔台北10日電）國軍漢光34號演習剛結束，金防部今天再進行特攻突擊作戰操演，由海龍蛙兵執行海上陸上滲透敵營任務，並演練在敵火下撤離等各種狀況，展現外島官兵特種作戰能力。金防部所屬的兩棲營今天於67據點進行特戰操演；金防部表示，這次演練分為接敵、突擊及撤離等三階段：海龍蛙兵先搭乘海龍艇自岸邊下潛，再摸上岸將氧氣瓶等裝備埋藏在沙洲後，接著以迅雷不及掩耳的速度，配合狙擊、潛行滲透至敵據點。參與演習的特戰人員先以震撼彈投入敵方據點，再配合戰術破門擊殺敵軍，接著演練在敵軍猛烈火力攻擊下撤離，也順利達成任務，操演現場槍聲不斷、煙硝味瀰漫，相當逼真。陸軍航特部兩棲營偵一連連長朱程楠上尉表示，這次訓練配合營上的駐地訓練成效驗收，分為海上滲透、陸上滲透、突擊破壞、撤離接轉等四個演練過程，目的在磨練部隊水域滲透、小部隊作戰戰術與指揮，以及特種爆破等核心技能，驗證官兵特種作戰的能力。金防部表示，防區官兵秉持外島地區軍民互助同島一命的決心，戮力戰訓本務，以最堅實的戰力，保衛前線安全。（編輯：陸倩瑤）1070610
中央社新聞粉絲團
對此新聞評分：
高雄車站新站先睹為快
Hito音樂獎直擊
一週重要新聞影像回顧（0603-0609）
手機版
iPhone
Android
iPad
日文電腦
English mobile
English iPhone
English Android
財經 iPhone
財經 Android