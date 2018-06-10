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金防部特戰演習 蛙人部隊神出鬼沒摧毀敵營

發稿時間：2018/06/10 12:38

最新更新：2018/06/10 14:29

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國軍漢光34號演習才剛結束，為驗證外島特戰能力，金防部10日再次實施特攻突擊作戰操演，海龍蛙兵搭乘海龍艇自水路滲透上岸，準備前往敵方據點。中央社記者游凱翔攝 107年6月10日國軍漢光34號演習才剛結束，為驗證外島特戰能力，金防部10日再次實施特攻突擊作戰操演，海龍蛙兵搭乘海龍艇自水路滲透上岸，準備前往敵方據點。中央社記者游凱翔攝 107年6月10日

（中央社記者游凱翔台北10日電）國軍漢光34號演習剛結束，金防部今天再進行特攻突擊作戰操演，由海龍蛙兵執行海上陸上滲透敵營任務，並演練在敵火下撤離等各種狀況，展現外島官兵特種作戰能力。

金防部所屬的兩棲營今天於67據點進行特戰操演；金防部表示，這次演練分為接敵、突擊及撤離等三階段：海龍蛙兵先搭乘海龍艇自岸邊下潛，再摸上岸將氧氣瓶等裝備埋藏在沙洲後，接著以迅雷不及掩耳的速度，配合狙擊、潛行滲透至敵據點。

參與演習的特戰人員先以震撼彈投入敵方據點，再配合戰術破門擊殺敵軍，接著演練在敵軍猛烈火力攻擊下撤離，也順利達成任務，操演現場槍聲不斷、煙硝味瀰漫，相當逼真。

陸軍航特部兩棲營偵一連連長朱程楠上尉表示，這次訓練配合營上的駐地訓練成效驗收，分為海上滲透、陸上滲透、突擊破壞、撤離接轉等四個演練過程，目的在磨練部隊水域滲透、小部隊作戰戰術與指揮，以及特種爆破等核心技能，驗證官兵特種作戰的能力。

金防部表示，防區官兵秉持外島地區軍民互助同島一命的決心，戮力戰訓本務，以最堅實的戰力，保衛前線安全。（編輯：陸倩瑤）1070610

為強化砲兵訓練成效，金防部10日以4門105公厘牽引榴彈砲、3.5噸載重車進行砲陣地轉移戰鬥教練，成功在19分鐘內完成任務，比及格的21分鐘還早了2分鐘。中央社記者游凱翔攝　107年6月10日為強化砲兵訓練成效，金防部10日以4門105公厘牽引榴彈砲、3.5噸載重車進行砲陣地轉移戰鬥教練，成功在19分鐘內完成任務，比及格的21分鐘還早了2分鐘。中央社記者游凱翔攝　107年6月10日
為強化砲兵訓練成效，金防部10日進行105公厘牽引榴彈砲「砲陣地轉移戰鬥教練」，砲班人員下車後，立刻將砲架拉開、固定駐鋤（圖）、完成射擊前準備。中央社記者游凱翔攝　107年6月10日為強化砲兵訓練成效，金防部10日進行105公厘牽引榴彈砲「砲陣地轉移戰鬥教練」，砲班人員下車後，立刻將砲架拉開、固定駐鋤（圖）、完成射擊前準備。中央社記者游凱翔攝　107年6月10日
國軍漢光34號演習才剛結束，為驗證外島特戰能力，金防部10日再次實施特攻突擊作戰操演，海龍蛙兵搭乘海龍艇自水路滲透，準備滲透上岸。中央社記者游凱翔攝 107年6月10日國軍漢光34號演習才剛結束，為驗證外島特戰能力，金防部10日再次實施特攻突擊作戰操演，海龍蛙兵搭乘海龍艇自水路滲透，準備滲透上岸。中央社記者游凱翔攝 107年6月10日
國軍漢光34號演習才剛結束，為驗證外島特戰能力，金防部10日再次實施特攻突擊作戰操演，海龍蛙兵搭乘海龍艇自水路滲透上岸至敵方據點，並進行突擊破壞。中央社記者游凱翔攝 107年6月10日國軍漢光34號演習才剛結束，為驗證外島特戰能力，金防部10日再次實施特攻突擊作戰操演，海龍蛙兵搭乘海龍艇自水路滲透上岸至敵方據點，並進行突擊破壞。中央社記者游凱翔攝 107年6月10日
國軍漢光34號演習才剛結束，為驗證外島特戰能力，金防部10日再實施特攻突擊作戰操演，海龍蛙兵搭乘海龍艇自水路滲透上岸至敵方據點突擊破壞後，準備撤離。中央社記者游凱翔攝 107年6月10日國軍漢光34號演習才剛結束，為驗證外島特戰能力，金防部10日再實施特攻突擊作戰操演，海龍蛙兵搭乘海龍艇自水路滲透上岸至敵方據點突擊破壞後，準備撤離。中央社記者游凱翔攝 107年6月10日
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