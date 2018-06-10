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立院將開臨時會審軍改 民進黨團沙盤推演

發稿時間：2018/06/10 14:12

最新更新：2018/06/10 14:12

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（中央社記者陳俊華台北10日電）立法院明天起將召開臨時會，處理軍人年改等案，國民黨立委從8日就在議場外排班搶優先遞案權；民進黨團幹事長何欣純說，上午有進行沙盤推演，會在合乎議事程序原則突破困境。

立法院11日上午將舉行全院委員談話會，討論臨時會相關事宜。柯建銘、何欣純、許智傑等65名民進黨立委提案，建請臨時會審議攸關軍人改革的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案，以及空氣污染防制法修正草案、財團法人法草案、公司法部分條文修正草案等17案。

中國國民黨立委從8日下午起，就由黨團總召林德福與黨團首席副書記長曾銘宗在議場外排班搶優先遞案權，並以每6小時輪一班、每班3人為原則，守在議場大門外，預計排班到12日。

民進黨立法院黨團總召柯建銘向中央社記者說，軍改案還會再協商，國民黨立委在議場前排班，「徒勞無功」，是要演給八百壯士看得，無法改變事實，就算提很多案子程序性杯葛，軍改案要通過也只是時間問題，「不可能一個臨時會軍改不過吧」，程序干擾不能解決問題。

民進黨團幹事長何欣純說，早上與黨團成員、助理有先進行內部沙盤演練，至於國民黨立委已經在議場前排隊，就尊重他們，民進黨團會在議事程序上合法、合乎程序的原則上，努力突破困境；據傳國民黨團將提出500多個修正動議，她也尊重。

民進黨團書記長許智傑說，黨團有在思考因應對策，也希望跟國民黨還有協商空間，會用最大誠意去溝通，預計12日上午才會正式進入軍改議題，若協商沒結論才會開始處理。

國民黨團首席副書記長曾銘宗表示，明天要看民進黨團提出的議程內容，會再做相關因應，軍改案在審查過程關鍵條文都保留、沒有精算報告，重要條文連軍方都有意見；另外，公司法還有七大爭議、空污法也還有爭議，希望透過這種方式，盼民進黨聽聽各界意見，不要強行通過。

時代力量黨團總召徐永明說，支持將軍改列第一案，希望7月1日與公教軍改同步上路；若國民黨團有不同意見，可以提出修正動議，應該會再召集朝野協商，但國民黨現在是阻撓軍改進行，「是在反改革」，社會自有公評；時力堅持，若退將到中國參加政治活動，應剝奪退休俸，希望朝野可以考慮納入。

親民黨團總召李鴻鈞說，軍改不需要這麼急迫，應該充分討論，且軍改牽扯募兵、國防問題，畢竟這是特殊現象，這次軍改條件比公教還優渥，當初警消是和公教人員擺在一起，親民黨團認為，警消應該抽出跟軍人一起討論，也不用趕在7月1日上路，盼朝野能再好好討論。

根據中華民國憲法第69條規定，立法院遇有總統咨請或立法委員1/4以上請求，得開臨時會。（編輯：蘇志宗）1070610

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