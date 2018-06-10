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調高警察年功俸 試委：漠視考試院執掌

發稿時間：2018/06/10 16:27

最新更新：2018/06/10 16:27

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（中央社記者謝佳珍台北10日電）立法院日前三讀通過民主進步黨籍立委段宜康版本，調高基層警察年功俸最高俸額。考試委員趙麗雲在考試院會發言表示，未依常態立法程序，漠視考試院憲定職掌，考試院倍感挫折。

行政院會5月24日通過「警察人員人事條例」第22條修正草案，調升警正四階以下基層警消人員年功俸額一級，但因政院版草案尚須考試院會銜才能送立法院審議，考量5月29日是立法院這個會期最後一次院會，勢必來不及完成修法。

因此，行政院長賴清德5月28日邀集內政部長葉俊榮、銓敘部長周弘憲等人討論，決定支持段宜康版本，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額調至525，警正三階調至550；全案5月29日經立法院三讀通過。

根據考試院公布會議紀錄，考試委員蔡良文在最近一次院會發言表示，任何激勵軍公教士氣的作為，是政府職責所在，但官制官規是考試院職掌，尊重立委本於職權有法案修正提案之權，若秉於各機關職掌，則應相互尊重，使法案修正更為完善。

他說，警察人員年功俸俸額修正，涉及考試院對各類公務人員俸給、加給的衡平性調控問題，應通盤合理解決。希望行政院與立法院協調之際，能了解考試院為國家制度良善建構的基礎與資產，企盼各院際間溝通能漸入佳境。

考試委員趙麗雲也說，日前立法院在行政院長請託下，三讀通過立委自行提案修正警察人員人事條例第22條警察人員俸表規定，未依常態立法程序，漠視考試院憲定職掌，相信全體考試院同仁都倍感挫折，所以在院會有所議論。

她表示，立法院未經權責機關會銜或提案，逕憑立委自行提案修法的案例，在這屆立法院已屢見不鮮。但這次行政院會已通過修法草案後，由行政院長邀集跨院部會決定「退案」 ，並公開宣布不待會銜憲定主管機關考試院，支持立委版本，急速通過修法卻屬首例，後續影響值得關注。

趙麗雲認為，基於公務人員俸給法制主管立場，考試院應表達：警察人員工作辛勞，提供合理待遇，是考試院共識，沒有會銜考試院窒礙、困難之慮，也不是突發或緊急情況，不至於、也不該有所謂「不及」，而須採取尚有憲法疑義的不正常程序完成修法的必要。

對於考試委員發言，考試院長伍錦霖表示，中華民國五權憲政體制是分立、平行、制衡的制度，五院各有憲定職掌，政府一切施政，應該遵守憲法，維護憲政體制，五院秉持相互尊重的精神，依據適當的程序處理，方能更臻周全完善。（編輯：黃國倫）1070610

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