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北市議員參選人包粽 黃國昌：5席全上不是夢

發稿時間：2018/06/10 17:08

最新更新：2018/06/10 17:23

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時代力量執行黨主席黃國昌（中）10日與5名時代力量台北市議員參選人一起包粽子；黃國昌說，年底台北市議員選舉對時代力量來說是重中之重，「5席全上絕對不是夢想」。左3為時力立委林昶佐。中央社記者陳俊華攝　107年6月10日時代力量執行黨主席黃國昌（中）10日與5名時代力量台北市議員參選人一起包粽子；黃國昌說，年底台北市議員選舉對時代力量來說是重中之重，「5席全上絕對不是夢想」。左3為時力立委林昶佐。中央社記者陳俊華攝　107年6月10日

（中央社記者陳俊華台北10日電）時代力量5名台北市議員參選人今天舉行包粽見面會，提前慶祝端午節。時代力量執行黨主席黃國昌說，年底台北市議員選舉對時代力量來說是重中之重，「5席全上絕對不是夢想」。

黃國昌與時代力量立委林昶佐、時代力量台北市議員參選人黃郁芬、吳崢、林穎孟、林亮君、蕭新晟等人下午在中央黨部舉行包粽見面會，一起挑戰包粽子，並高喊「凍蒜」、「時力台北、5席全上」口號。

黃國昌致詞時說，舉辦包粽活動是希望拉近與市民距離，但要提醒大家吃肉粽要注意熱量，「否則像我就是最慘烈的教訓」，最近很多人看到他，都問他怎麼腫了這麼多，讓他很鬱卒。

不過，他說，年底台北市議員選舉，對時代力量來說是重中之重，「5席一定要全上，掉一席都不可以」。

林昶佐表示，現在對年底大選的討論還是很淺層，希望有機會可以講更多，自己最近也上很多節目，宣傳理念，但通常講兩句後，就會被問「現在母雞是柯P（台北市長柯文哲），還是（民進黨台北市長參選人）姚文智？」因此沒辦法再講下去。

黃郁芬說，自己很關心選區中的公園綠地，特別是在士林、北投有很多水岸，目前看起來沒有那麼易於使用，希望未來政見可以多著墨這塊。在太陽花學運後，地方議會保守勢力還是佔多數，議員是處理跟市民生活息息相關的大小事，希望改革能持續下去，要深耕地方，真正落實民主。

另外，黃國昌昨天說，侯友宜說居住正義只是民粹炒作，他正式對侯友宜下戰帖，辯論居住正義；侯友宜昨天則回應，黃國昌應該好好在立法院監督政府，把關居住正義。

黃國昌今天接受媒體聯訪時說，作為新北市選出來的立委，重要的是解決新北市年輕人面臨的問題，時代力量強調希望讓年輕人看到未來，面對低薪、高房價，連成家都要擔心看不到未來，不管是中央層級民意代表，或是中央政府、地方政府都責無旁貸，「要在政策面提出有效對策，選舉揣測倒不用衍伸太多」。（編輯：李淑華）1070610

時代力量5名台北市議員參選人10日齊聚包粽子，提前慶祝端午節，議員參選人黃郁芬（右2）仔細地指導林穎孟（右3）包粽訣竅，一旁吳崢（右）則顯得不太熟練。右4為時代力量黨主席黃國昌。中央社記者陳俊華攝　107年6月10日時代力量5名台北市議員參選人10日齊聚包粽子，提前慶祝端午節，議員參選人黃郁芬（右2）仔細地指導林穎孟（右3）包粽訣竅，一旁吳崢（右）則顯得不太熟練。右4為時代力量黨主席黃國昌。中央社記者陳俊華攝　107年6月10日
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