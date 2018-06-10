/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA勇士波登林堉璘
>rss

國發院土地擬建豪宅 黨產會籲北市暫緩審議

發稿時間：2018/06/10 17:54

最新更新：2018/06/10 17:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者游凱翔、黃麗芸、韓婷婷台北10日電）黨產會發言人施錦芳今天說，元利建設規劃在文山區興建的豪宅建案，土地來源疑涉不當黨產，開發案審議的權責單位雖是台北市政府，但黨產會已提建議暫緩審議。

台北市都發局副局長張剛維今天表示，元利建設5月送出都市設計審議案，但因涉兩項爭議，已退回要求元利建設修正調整。

元利建設副總經理吳麗謹下午受訪表示，按專業審查該修正的地方就修正，黨產會非司法機關，任意要求審委員暫緩審議於法無據，籲政治力不該介入專業審查。

不當黨產委員會發言人施錦芳表示，元利建設規劃在文山區國家發展研究院的基地內興建豪宅，台北市政府都市發展局5月初召開許可審議委員會時，黨產會委員曾出席表達意見，指建案的土地涉及國民黨不當黨產，希望暫緩相關開發許可。

施錦芳說，國發院的土地共約1萬4000坪，其中有2000坪由元利建設作為豪宅興建基地，未來若經黨產會認定為不當黨產，可能會涉及原地返還問題。

施錦芳也說，已向台北市政府建議暫緩開發，因為大樓若興建完畢，原土地的歸還會很複雜，但蓋、不蓋不是黨產會能夠置喙，希望台北市政府能依權責審酌。

張剛維下午告訴中央社記者，元利建設5月送出北市文山區木柵路建案的都審案，但因其涉不當黨產爭議必須先進行釐清；以及有居民反映建案主體過高，造成周遭景觀不協調，必須進行調整和修正，所以退回此案，待修正後再重新送審。

國家發展研究院（簡稱國發院）的前身為革命實踐研究院，於民國38年創立，是國民黨人才教育訓練機構，89年國民黨於總統選舉失敗，組織改造，更名為國發院。後又於106年10月18日經國民黨中常會通過，將「國家發展研究院」回復原名「革命實踐研究院」，現任院長為林火旺。

黨產會曾就國發院土地案召開兩次聽證會，釐清國民黨出售國發院土地給元利建設，是否涉及賤賣。（編輯：李淑華）1070610

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

一週重要新聞影像回顧（0603-0609）

一週重要新聞影像回顧（0603-0609）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP