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立院臨時會將審軍改 八百壯士場外集結抗議

發稿時間：2018/06/11 10:17

最新更新：2018/06/11 10:33

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反軍改團體11日上午再度集結立法院外抗議，副指揮官吳斯懷（前左3）展示為媒體準備的識別背心，並接受訪問。中央社記者孫仲達攝 107年6月11日反軍改團體11日上午再度集結立法院外抗議，副指揮官吳斯懷（前左3）展示為媒體準備的識別背心，並接受訪問。中央社記者孫仲達攝 107年6月11日

（中央社記者游凱翔台北11日電）立法院今天針對軍人年改召開談話會，反軍改團體「八百壯士」發言人吳斯懷在場外表示，會秉持和平、理性表達訴求，也希望警察朋友執法勿過當。

立法院上午將針對軍人年改舉行全院委員會談話會，討論臨時會相關事宜，為了因應民間團體陳抗，立法院周遭架起層層拒馬，並封閉各出入口因應，防範未然。

八百壯士也發出動員令，上午9時在青島東路上集結，號召軍公教警消人員上街抗議、表達訴求，吳斯懷接受媒體訪問時表示，今天預計動員2000人到場，但會和平、理性的表達訴求。

吳斯懷說，八百壯士無法完全約束較激進的外圍團體混入八百壯士，除了希望警察、媒體明辨是非外，也呼籲不要將外圍團體激烈、踰越的行為抹黑在八百壯士上。

吳斯懷認為，八百壯士的成員與警察同仁都是同根同源，因此希望警察朋友執法不要過當。

由於日前抗爭時曾發生警察、記者遭毆打事件，八百壯士今天也發放有「記者」字樣的背心給前來採訪的媒體記者，以供識別；並配置糾察隊人員，避免有非八百壯士成員混入抗議隊伍。（編輯：黃國倫）1070611

立法院11日臨時會將審軍改案，八百壯士再度聚集立法院表達立場，副指揮官吳斯懷（前）展示為媒體準備的識別背心。中央社記者孫仲達攝 107年6月11日立法院11日臨時會將審軍改案，八百壯士再度聚集立法院表達立場，副指揮官吳斯懷（前）展示為媒體準備的識別背心。中央社記者孫仲達攝 107年6月11日
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