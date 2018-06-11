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陳菊挺姚文智 柯文哲：台灣應脫離藍綠漩渦

發稿時間：2018/06/11 12:07

最新更新：2018/06/11 12:07

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（中央社記者陳妍君台北11日電）對總統府祕書長陳菊將出席民進黨台北市長參選人姚文智造勢晚會，台北市長柯文哲今天說，這場選舉應直接訴諸人民，而不是純粹黨同伐異，讓台灣有機會脫離藍綠漩渦困境往前走。

柯文哲上午出席Global startup talents@taipei，與國際新創人才對談前受訪。

媒體詢問柯文哲，是否擔心民進黨內勢力整合，影響選情。柯文哲說，同黨同志有他們的政黨利益，但這場選舉也許台灣真的要去思考，我們真的要繼續陷在藍綠漩渦裡，還是要有一個機會，讓台灣可以脫離藍綠漩渦困境往前走。

柯文哲表示：「我們要有勇氣，直接訴諸人民。」而不是純粹黨同伐異，運用政黨去結合，因為政黨利益在運作。

柯文哲之前曾批評高雄市政府財務狀況不佳，當時的高雄市長陳菊也曾反擊柯「飽漢不知餓漢饑」，外界認為兩人因此種下心結。對此，柯文哲說，那也沒辦法，「我們也不是講人家壞話，只是講事實而已，這也沒辦法啊」。

另外，台北地檢署近期將傳喚台北農產運銷公司總經理吳音寧，釐清日前遭告發的「殘菜案」與北農推廣費等案，媒體詢問柯文哲，這是否可能被當成選舉手段。柯文哲表示，就算檢調變成選舉手段，「我也不是發動者，因為檢調也不是我管的」。

他指出，希望檢調可以公平公正地調查，「司法應該是要儘量獨立啦」。（編輯：張銘坤）1070611

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