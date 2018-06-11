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國民黨團總召選舉 江啟臣費鴻泰完成登記

發稿時間：2018/06/11 12:56

最新更新：2018/06/11 12:56

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨立委江啟臣、費鴻泰今天分別完成國民黨團總召選舉登記，江啟臣說，登記代表勇敢接受挑戰；費鴻泰則說，下會期適逢選舉，擔任總召是相對辛苦的，但他願意衝鋒陷陣。

國民黨立法院黨團總召林德福任期即將屆滿，根據國民黨團內規，總召任期一年，得連任一次。新任總召選舉將在14日舉行，目前有江啟臣與費鴻泰表態參選，並分別在上午完成登記作業。

江啟臣在接受媒體訪問時表示，登記代表勇敢接受挑戰，也願意接受這樣的挑戰，不管結果如何，只要公平公正、尊重黨團自主，不管選出誰都是黨團的勝利。

面對另一位競爭對手費鴻泰，江啟臣說，這是君子之爭，沒有必要刻意做任何的解讀；國民黨現在最重要的就是建立黨內相關的制度，讓每個人勇於跳出來，承擔黨內相關的責任，不管是改革任務，或是其他政治任務，國民黨需要培養這樣的文化與風氣。

費鴻泰則表示，立法院下會期剛好會遇到縣市長大選，是國民黨是否能振興的重要時刻，因此很多人鼓勵他能夠幫助黨與黨團打選戰；而歷任的黨鞭在遇到選戰，都是相對辛苦的，在某種程度也是會受傷的，但他願意衝鋒陷陣。

他也說，選舉就是競爭，他向江啟臣說過，他們在選舉的過程一定要團結，他絕對不會口出惡言，也不會對江啟臣說三道四，這次的總召選舉就是一場君子之爭，在團結的氛圍下，產生一位總召。（編輯：林沂鋒）1070611

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