總統端節慰勞國軍 肯定漢光演習表現

總統蔡英文11日到台中地區視導陸軍航空第602旅，除肯定國軍在漢光演習中的表現，總統致詞時指出，共軍近來的動作頻繁，不只是對國家安全的威脅，更是單方面的影響區域的和平穩定，更要強化憂患意識，用最堅強信念做好每天戰鬥戰訓本務。中央社記者郝雪卿攝 107年6月11日

（中央社記者郝雪卿台中11日電）總統蔡英文今天前往台中地區視導陸軍航空第602旅時，除肯定國軍在漢光演習中的表現，並指出，共軍近來動作頻繁，更要強化憂患意識，用最堅強信念做好每天戰鬥戰訓本務。



端午節即將到來，總統上午到台中地區視導陸軍航空第602旅，除聽取單位任務介紹，並前往棚廠聽取突擊作戰隊中校政戰處長藍順煌說明國軍新興兵力UH-60M黑鷹直昇機的訓練與維保作業，接著還前往餐廳與國軍官兵一起吃便當及水餃等，同時致贈加菜金。



總統致詞時指出，今天不只是佳節前的慰勞，更是要肯定部隊在「漢光34號演習」中的表現，軍人的職責就是時時刻刻保持警戒，以確保國家安全，而共軍近來的動作頻繁，不只是對國家安全的威脅，更是單方面的影響區域的和平穩定。



總統提醒全體國軍部隊說，面對挑戰，大家更要強化憂患意識，用最堅強的信念，做好每天的戰鬥戰訓本務，只要國軍保持最堅強的戰力，國家安全就有百分之百的保障。



總統認為，敵人的威脅越大，大家就更要堅守國防建軍的基本原則，她要再次強調，國軍國防建軍的原則，就在於一個「實」字，只有每一天都「務實」的演練，後續「確實」的檢討修正，並且建立「踏實」的作業程序，這樣日復一日的累積，這才是國軍「精實」的戰力基礎。



總統除欣慰國軍文化真的進步很多外，還說，在做每一件事之前，都要把「實」這個字放在心思上，「不要讓外面的人笑我們只會發小卡、填表格，我們要實實在在做事，不做虛功，更不需要表面工夫。」



「當國軍認真確實地執行任務時，我就是國軍的靠山，一定支持國軍。」總統認為，現在政府優化了年金制度，讓軍人在軍中服務的時間可以延長，也持續以實際作為，改善大家的營區生活環境、工作條件，以及個人裝備。台灣社會越尊敬國軍，就會有更多好人才，願意投身軍旅，國軍的戰力才會更加堅強。



總統知道有很多軍人為捍衛國家安全犧牲與家人團聚，中午的餐會中，還特別邀請上尉林青青及上士邱琪兒等兩人也在軍旅服務的家人前來，包括林青青的先生中尉彭新煌及邱琪兒的弟弟中士邱智彬，特別的是林青青與先生都是黑鷹直昇機的飛行員。（編輯：劉政權）1070611



