反大巨蛋社運人士游藝 代表社民黨選北市議員

（中央社記者呂欣憓台北11日電）社會民主黨今天宣布第二波議員參選人名單，長年投身反對大巨蛋運動的游藝將參選台北市松山信義區，社民黨並推出高忠義參選台南市南區和安平區議員。



社民黨召集人也是台北市長參選人范雲今天舉行記者會，介紹第二波議員參選人。高忠義是社民黨首度跨越濁水溪在台南推出的參選人



范雲表示，高忠義出身基層，靠著半工半讀取得台大法律系學士、美國西北大學法律碩士學位，並通過美國紐約州律師以及中國律師考試。



高忠義說，台南曾經是文學家葉石濤口中「一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，如今卻成為一個過勞之都，台南是六都中唯一沒有勞檢處、長照人員平均照顧人次最高、每人可支配所得最低、房租漲幅最大的城市，大眾交通工具也是六都中市占率最低的，他決心勇敢承擔，推動改善市民生活的政策。



從2006年就投身反巨蛋運動至今超過10年的松菸公園催生聯盟召集人游藝則宣布將代表社民黨在台北市松山信義區參選市議員，他說，這次的參選不只是要做理念宣傳，更是抱著「一定要選上市議員」的決心。



游藝表示，他除了持續監督大巨蛋議題，也將積極推動樹木保護、綠地保留、空污防治、捍衛人權與性別平等、城市能源轉型、守護文化資產，以及營養午餐全面改採「友善環境蔬食」與「符合動物福利制度的蛋、肉」等政策。



游藝指出，他過去從未考慮過投入選舉，但在一連串環境、文資與護樹的戰役中，他看到這些體制外的抗爭最終都還是必須進入體制內被決策，然而台北市早已成為政客們利益算計之下的犧牲品，是一座向財團靠攏的城市，如果再不站出來，留給下一代的將是一座滿目瘡痍、被黑心財團割據的貪婪之城。（編輯：林淑媛/李淑華）1070611