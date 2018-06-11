政大函覆元大1億捐款案 洪慈庸：交代不清

時代力量立委洪慈庸（圖）11日舉行記者會，質疑政治大學103年底接受元大金控新台幣1億元捐款，後續運用與流向不明。對此，政治大學日前曾函覆洪慈庸釋疑，但洪慈庸認為「還是沒有交代清楚」。中央社記者謝佳璋攝 107年6月11日

（中央社記者范正祥台北11日電）時代力量立委洪慈庸今天質疑，政治大學103年底接受元大金控新台幣1億元捐款，後續運用與流向不明。對此，政治大學日前曾函覆洪慈庸釋疑，但洪慈庸認為「還是沒有交代清楚」。



本身是立法院教育及文化委員會立委的洪慈庸今天在立法院召開記者會指出，元大金控集團103年底由旗下7家子公司分別匯入政治大學401專戶共1億元捐款，但校方至今對於捐款流向與用途始終交代不清，迴避監督，不願提供相關證明。



洪慈庸質疑，高達1億元的捐款是「指定用途」還是「不指定用途」，校方沒有給外界清楚的說法。元大金控的捐款也沒有出現在政治大學所設的捐款徵信網站。



洪慈庸表示，近日曾經函請教育部和政治大學釋疑。教育部回函指稱，政治大學接受元大金控的捐款是「指定用途」；政治大學對於洪慈庸要求校方提供捐款流向相關證明，在回函中引用大法官釋字184號及325號解釋文，表示無法提供。



洪慈庸在記者會節錄政治大學回函部分內容，校方說明，元大捐款為指定用途，已規劃捐贈款用於充實師資、創新教學及基礎課程教學助理等，正開始陸續執行中。



政治大學也說明，校方捐贈款揭露途徑均依捐款人意願進行，校方所設捐款徵信網站是公告途徑之一，但仍須尊重捐贈人意願。因為元大捐款案當時已廣發新聞稿公告周知，並同步公布於學校網站首頁焦點新聞，不另以其他途徑辦理公告。



此外，政治大學在函覆洪慈庸對相關問題的質疑時，也提及「本校校長誠摯希望率相關人員親赴委員辦公室說明。」



不過，對於政治大學的說明，洪慈庸說，還是沒有看到完整計畫，無法交代清楚。



至於政治大學校長周行一希望率相關人員親赴洪慈庸辦公室說明，洪慈庸認為，校長的正事應該是向政治大學師生和社會大眾交代，而不是「私下來找我們」。



東大學吳法律系副教授胡博硯、政治大學校務會議學生代表楊子賢、時代力量新北市議員參選人曾柏瑜今天也出席記者會，呼籲正視捐款監管機制，以昭公信。



胡博硯認為，大法官釋字184號及325號解釋文於本案不適用。政治大學花心思尋找法律上的見解，不如趕快把帳找出來，社會大眾比較期待希望知道這件事情。



楊子賢表示，希望校方好好說明澄清質疑，向政治大學師生及社會大眾完整交代這1億元捐款的流向與執行計畫。



政治大學校友曾柏瑜表示，國立大學有義務向立委說明，也希望周行一能夠做為國立大學校長的表率，盡快對外說明校方接受捐款實際運用與流向。（編輯：溫貴香）1070611