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新竹縣長提名 吳敦義：不排除13日通過

發稿時間：2018/06/11 18:53

最新更新：2018/06/11 19:04

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國民黨主席吳敦義11日在台北出席第5屆兩岸經濟論壇閉幕暨台灣金品獎頒獎典禮，頒獎表揚獲獎企業代表並致詞。中央社記者吳翊寧攝　107年6月11日國民黨主席吳敦義11日在台北出席第5屆兩岸經濟論壇閉幕暨台灣金品獎頒獎典禮，頒獎表揚獲獎企業代表並致詞。中央社記者吳翊寧攝　107年6月11日

（中央社記者謝佳珍台北11日電）中國國民黨主席吳敦義今天表示，13日中常會是否通過新竹縣長提名，要看這兩天協商狀況是否有一致看法，不排除13日通過；是否徵召新竹縣副縣長楊文科，他說，還不知道。

國民黨中常會5月30日通過中常委姚江臨等人提案，撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，新竹縣長提名採全民調、徵召、開放參選都是可能選項。

吳敦義下午出席第5屆兩岸經濟論壇，會後被問到13日中常會是否通過徵召楊文科參選新竹縣長時說，「現在我還不知道」，還要經過兩個程序，一個是中央提名協調小組會再到新竹縣和議會、黨部、縣政府、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表會等交換意見，做綿密溝通與協調，找出最有機會勝選的人。

吳敦義說，13日是否會通過，就要看這兩天協商狀況是否有一致看法；若地方看法一致，第2關還要經過中央提名審核小組，再送中常會。

他表示，當然希望新竹選贏，怎麼會希望選輸，選贏要考量贏的因素與條件夠不夠多、夠不夠好，這是必然的道理。

媒體追問，地方協調是否順利，吳敦義說，「過去那段時間很OK」，幾乎有一致意見，但還有兩天。是否不排除13日通過，他表示，不排除，「就只剩下這個了」。

是否採徵召方式，吳敦義說，「我不曉得」，要看這兩天地方意志是否一致。

此外，被問到今年兩岸論壇是否不舉辦，吳敦義說，現在是6月，還有半年多，「選後難道不能嗎」，只要雙方都覺得合適就會安排，雙方都方便才行，只有一方方便，當然不行。

國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態爭取新竹縣長提名。

年底縣市長選舉，國民黨目前僅剩下新竹縣尚未完成提名。（編輯：林興盟）1070611

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