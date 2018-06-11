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國安人士：北韓若穩定 美有餘裕管理台海風險

發稿時間：2018/06/11 20:01

最新更新：2018/06/11 20:01

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（中央社記者呂欣憓台北11日電）眾所矚目的川金會明天登場，熟悉國安人士今天分析，朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有餘裕管理安全議題如南海、台海風險，也將更有能力處理因中國崛起造成的區域緊張。

美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩已分別飛抵新加坡，兩人明天上午將在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店進行世紀會面，北韓核武問題和亞太區域發展趨勢勢必成為焦點。

熟悉國家安全事務人士分析，北韓核武問題是美國對外安全政策首要關切，也是東亞區域穩定最大變數，朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有餘裕管理區域內其他安全議題包括南海、台海風險；換言之，當北韓問題和緩，美國將更有能力處理因中國崛起造成的區域緊張。

國安人士進一步分析，當美國不再需要中國配合施壓北韓時，中國外交籌碼將隨之減少，中國目前最優先利益在於國內經濟穩定發展，但短期內美中貿易戰爭與關稅制裁仍無緩解跡象，中國如果繼續在南海或台海等區域安全議題上選擇與美國衝突，將非明智之舉。

國安人士表示，這將讓美國政府內部鷹派有絕佳理由，持續在經濟與安全議題上施壓中國。

國安人士說，政府對區域情勢發展，一直都有透過各種管道掌握訊息，並與相關國家保持密切聯繫。（編輯：李明宗）1070611

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