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蔡總統談台灣外交：不會因為壓力封閉自己

發稿時間：2018/06/12 10:25

最新更新：2018/06/12 11:10

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總統蔡英文（中）12日在總統府接見「107年青年海外和平工作團志工代表」，致詞勉勵青年志工團員。中央社記者鄭傑文攝　107年6月12日總統蔡英文（中）12日在總統府接見「107年青年海外和平工作團志工代表」，致詞勉勵青年志工團員。中央社記者鄭傑文攝　107年6月12日

（中央社記者呂欣憓台北12日電）台灣成為國際醫藥法規協和會會員，總統蔡英文今天表示，這代表台灣軟實力被世界看到，「我們不會因為壓力就封閉自己，會繼續主動出擊，國際社會絕對無法忽略台灣的存在。」

蔡總統今天上午接見「107年青年海外和平工作團志工代表」，蔡總統致詞時表示，暑假就要到了，暑假開始以後，大家就要前往世界各地投入志願服務的工作，出門在外，海外志工團就是外國朋友眼中的台灣隊，每一個青年志工都代表了台灣，所以大家一出去，都是代表台灣的。

蔡總統指出，兩年前，政府成立了青年海外和平工作團，就是希望結合政府跟民間的資源，給予出國擔任志工的年輕朋友更有系統的支持，讓台灣隊可以走遍全世界。

zoom in 總統蔡英文（中）12日在總統府接見「107年青年海外和平工作團志工代表」並授旗，勉勵將前往世界各地投入志願服務工作的青年志工。中央社記者鄭傑文攝　107年6月12日總統蔡英文（中）12日在總統府接見「107年青年海外和平工作團志工代表」並授旗，勉勵將前往世界各地投入志願服務工作的青年志工。中央社記者鄭傑文攝　107年6月12日

年輕朋友赴海外擔任志工，蔡總統說，今年已經有98個團隊，超過1000位的志工獲得補助，前往23個國家參與醫療、教育、資訊、環境保護等不同領域的服務工作，這些服務項目正好就是台灣能為國際社會帶來貢獻的優勢領域。

蔡總統以醫療為例指出，台灣的醫療品質在世界上名列前茅，長期派遣醫療團前往邦交國，不只是提供專業的醫療服務，也協助培養當地年輕的醫護人員。

台灣最近成為國際醫藥法規協和會，也就是ICH的正式會員，蔡總統表示，這代表台灣醫療的軟實力再一次被世界看到、台灣再一次地走出去；台灣不斷以行動來證明自己的價值，就是為什麼即使台灣持續遭受中國的打壓，但世界上的主要國家仍然願意在世界衛生大會（WHA）為台灣發聲。

蔡總統說，台灣雖然不大，不過發揮既有的優勢，再加上年輕朋友的熱忱跟創意，台灣會有無限寬廣的外交空間，這就是她對踏實外交的定位，「我們不會因為壓力就封閉自己，相反的，我們會繼續主動的出擊，一步一腳印，國際社會絕對無法忽略我們台灣的存在。」（編輯：楊凱翔）1070612

總統蔡英文（前右3）12日上午由總統府秘書長陳菊（前右2）陪同，接見「107年青年海外和平工作團志工代表」。中央社記者鄭傑文攝　107年6月12日總統蔡英文（前右3）12日上午由總統府秘書長陳菊（前右2）陪同，接見「107年青年海外和平工作團志工代表」。中央社記者鄭傑文攝　107年6月12日
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