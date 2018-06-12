AIT新館落成 黃國昌盼台灣駐美機構正名TIA

（中央社記者范正祥台北12日電）美國在台協會（AIT）內湖新館落成，時代力量黨主席黃國昌今天表達祝賀並期待台美關係進一步深化，他期盼台灣駐美機構未來正名為「台灣在美協會」（TIA）。



立法院外交及國防委員會成員的時代力量立委林昶佐也說，「美國在我們這邊的叫AIT（American Institute in Taiwan），我們在美國那邊的是不是可以叫TIA（Taiwan Institute in America）。」



黃國昌和林昶佐上午在立法院黨團會議會後記者會回應媒體詢問對於美國在台協會內湖新館落成的看法，他們隨後也前往出席典禮，代表時代力量表達祝賀。



黃國昌認為，美國在台協會內湖新館落成及未來扮演的功能和角色，將能促進台美實質關係，具有重大助益，感謝美國友人對於強化台美實質友誼所做的努力。



他說，期待未來台美關係在進一步深化雙邊關係的道路上，可以繼續共同努力。



黃國昌指出，譬如台灣與日本雖然沒有正式外交關係，但日本台灣交流協會的正名，在去年做到了。未來台美關係的繼續深化，也可以拜託美國友人思考台灣在美國駐外機構的正名，希望能像台灣和日本實質外交關係的深化一樣，名稱改成「台灣在美協會」，對於台美關係的交往和深化一定會有重要象徵意義。



林昶佐表示，台灣在推進與美國實質關係的過程中，成為正常邦交是終極目標。在此之前，當然會受到國際限制、打壓及現實的困境，但是仍然必須清楚目標。



談及推進台美關係可以努力的目標，林昶佐認為，雙方實質大使館的名稱具有象徵意義，可以透過互相簡單自然的命名方式，「他們是美國在台協會，我們是台灣在美協會，這樣就好了。」另外，兩邊實質大使館應該有的規格，也希望能夠具備，只要能夠越接近緊密盟邦間的規格，都是象徵台美關係的推進。（編輯：李淑華）1070612