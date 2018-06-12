國民黨將提名楊文科選竹縣長 13日通過

（中央社記者謝佳珍台北12日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，中央提名協調小組決議向明天中央提名審核委員會建議提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，送明天中常會通過提名。



楊文科明天獲國民黨提名後，年底縣市長選舉，國民黨已完成所有縣市布局；楊文科將對上民主進步黨提名的鄭朝方，以及民國黨主席徐欣瑩。



國民黨新竹縣長提名難產，原先決定以全民調決定人選，但中常會5月30日通過中常委姚江臨等人提案，撤銷原決議，授權中央提名協調小組研訂策略處理。



李哲華上午接受中央社記者訪問表示，中央提名小組依據5月30日中常會決議，隨即於6月1日到新竹縣聽取新竹縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮、黨籍縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表會主席與副主席、村里長聯誼會會長，以及社團領袖等意見。



他說，依據6月1日發言共識，中央提名協調小組之後多次到新竹縣徵詢地方意見領袖，評估各種因素後，考量輔選、未來黨務發展布局，中央提名協調小組上午開會決議向明天的中央提名審核委員會建議提名楊文科參選新竹縣長，並送明天下午的中常會通過提名。



外傳國民黨提名楊文科是為與徐欣瑩二階段整合，推出人選，李哲華表示，「這是假新聞」。



國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態爭取新竹縣長提名。（編輯：李淑華）1070612