社會矚目彈劾案 過半監委同意可改記名

（中央社記者劉麗榮台北12日電）監察院院會今天討論彈劾案記名投票，最後通過監察委員陳慶財的提案版本，未來彈劾案投票以無記名為原則，但屬社會矚目且具影響性案件，得經出席委員過半數同意以記名表決。



監察院新舊監委對於彈劾案記名分成兩派看法，一是以記名為原則，無記名為例外；二是以無記名為原則，記名為例外。前者由總統蔡英文提名的監委蔡崇義領銜提案修改監察法施行細則，後者由前總統馬英九任內提名的監委陳慶財提案連署。



監察院秘書長傅孟融會後轉述指出，蔡崇義提案的記名為原則獲得13位監委同意，陳慶財提出的無記名為版本獲得14名委員同意，傅孟融說，會中委員以舉手方式，採多數人同意的版本。



傅孟融指出，以前都是無記名投票，未來改成在某些情況下，經出席委員半數同意，可採記名投票。即使仍是無記名為原則，但已兼顧記名的精神，這是制度上很大的進步。



他說，監察法施行細則第五條第二項修正為「彈劾案審查會投票時，應有審查委員九人以上之出席，由出席委員用無記名投票表決，以投票委員過半數同意成立決定之。但彈劾案屬社會矚目且具影響性者，得經審查會出席委員過半數同意以記名投票表決之。」



傅孟融指出，監察院長張博雅尊重大家的決議，張博雅也說，這樣的規定，施行一段時間後，認為制度需要修正，也可以再提出討論檢討，具有彈性。（編輯：楊凱翔）1070612