時力疑藍綠密室協商 蘇嘉全：都依議事規則

（中央社記者范正祥、蘇龍麒台北12日電）時代力量立法院黨團總召徐永明今天質疑，不只是臨時會，最近會期內很多議程協商都是藍綠兩大黨密室進行。對此，立法院長蘇嘉全表示，一切都是依照議事規則。



徐永明、高潞．以用、林昶佐、黃國昌等時代力量立委上午共同出席黨團會後記者會，說明對於臨時會處理重要法案的立場。林昶佐說，軍人年金改革主張保障基層，限制高官額度，退休將領赴中參與慶典及政黨活動時，應該剝奪退撫給與。



時代力量立法院黨團副總召高潞．以用說，黨團昨天在立法院程序委員會中，對於臨時會提出了變更議程提案，希望爭取將國家語言發展法與礦業法部分條文修正草案排為臨時會討論事項的第一案與第二案，但是很可惜在表決時遭民進黨團反對。



高潞．以用表示，議程的排入小黨無法決定，不過希望議程的排入能夠友善小黨，讓每一場議程、每一位立委都能參與。



徐永明說，昨天談話會表定上午9時召開，院長不在，整個會場不知道在做什麼。兩大黨要私下協商，時代力量擋不住，但是立法院不是兩大黨的立法院、不是兩大黨的院會，「院長還是要主持議程，若是無法9時開會，那就不要通知大家9時開始。」



徐永明批評，這很荒謬，好像開會時間是民主進步黨和中國國民黨決定，院會這個禮拜不開、開啟一個禮拜的協商，都不是由大家一起決定，民眾也看不懂立法院在做什麼。他呼籲要從立法院要從整體角度出發，而不是被兩大黨把持。



黃國昌也呼籲，兩大黨不要背棄2016年新國會上任時向全體人民所做的「透明國會」莊嚴宣示，議程討論不要躲在小房間內搞密室協商。



對於時代力量黨團的質疑，蘇嘉全中午主持朝野協商前受訪表示，這幾天會密集進行法案協商，一切都是依照議事規則，因為法案要三讀通過，一定要經過院長協商，才能夠進議場來討論、表決，這是一個程序。（編輯：溫貴香）1070612