AIT在台成立39年大事紀

（中央社記者顧荃台北12日電）台美斷交後成立的美國在台協會（AIT），1979起在台北市大安區信義路辦公39年後，今天舉行內湖新館落成典禮，新館耗資2.55億美元（約新台幣76億元），也是首次有外國駐台單位在台自建專用建築。



以下是AIT大事紀：



1979年1月16日，美國依「台灣關係法」授權成立美國在台協會，定位為非營利民間機構，推動台美之間的非官方關係。



1979年2月28日，美國駐台北大使館正式關閉。





圖為民國52年時美國駐台北大使館的樣貌。（中央社檔案照片）

1979年4月16日，AIT台北辦事處正式在大安區信義路辦公，該處曾為美軍顧問團團本部，因台美斷交而撤離。





美國在台協會於1979年成立，台北辦事處位於車水馬龍的北市信義路上。（中央社檔案照片）

1992年3月，AIT信義路辦公室現址土地使用契約到期，AIT原本免費借用，但因土地大都屬於台北市政府所有（85%屬市有學校預定地、11.5%國有、3.5%屬瑠公農田水利會），原契約滿期後，台北市議會要求北市府收回或向AIT收取租金，引發租期、租金如何計算等廣泛討論。



1994年9月8日，兩國斷交後美國首度檢討對台政策，並公布報告，AIT台北辦事處正、副處長可進入外交部洽公。



1995年7月1日，AIT與北市府首度簽訂信義路辦公室租約，租期9年，至2004年。租金依「台北市市有土地出租租金計收基準」規定，以土地申報地價年息5%計收租金，外交使館可打6折，租金約每月新台幣236萬餘元。另外，1992年至1995年6月30日未簽約時期，AIT另付租金與不當使用費約8062萬餘元給北市府。



1997年7月1日，當年香港主權移交中國大陸，AIT獲得授權核發台灣人赴美國簽證。（1979年4月10日至1997年7月1日期間，在台核發美簽須經美國駐香港領事館授權。）





圖為民眾在AIT申辦美簽。（中央社檔案照片）

1998年3月31日，台北市議會決議，要求北市府在6月30日前收回AIT信義路辦公室土地，興建學校；但因租約尚未到期，AIT未搬遷。



2000年12月，AIT選定內湖區金湖路100號共約6.5公頃土地為新館地點。由於這塊土地包含國有、市有及私有等共44筆土地，後續由外交部協助取得土地後，再租予AIT自建新辦公處所。



2002年11月1日，AIT旅遊服務組正式更名為「領事組」。



2004年10月1日，AIT信義路辦公室租約期滿，向北市府提出的續約內容中包含遷移計畫，北市府同意續租，租金仍是依土地申報地價年息5%打6折計收，但租期改為3年一約，以配合地價稅3年調整一次。



2004年12月22日，時任AIT處長包道格與北美事務協調委員會簽署內湖土地租約，作為AIT台北辦事處新館用地，租期99年，租金共約新台幣3億3900餘萬元，租約自2005年1月1日起生效。時任外交部長陳唐山也到場觀禮。



2009年6月22日，時任AIT處長楊甦棣與台北市長郝龍斌為AIT內湖新館預定地舉行揭示典禮。





美國在台協會台北辦事處2009年6月22日在北市內湖舉行新館預定地揭示典禮，面積達6.5公頃，興建費用由美方支出。（中央社檔案照片）

2009年12月24日，行政院正式核准將AIT內湖新館列為特種建築物，並核發建築許可。



2010年4月8日，AIT循台灣習俗，於內湖新館預定地舉行拜拜儀式，祈求施工順利平安，同時正式開工。



2016年10月1日，AIT與北市府簽訂最後一次信義路辦公室租約，租期2年，至2017年9月30日，租金仍是依土地申報地價年息5%打6折計收，每月約新台幣480萬餘元。



2018年5月31日，AIT於二二八紀念館舉行的「立穩根基，共創未來；AIT@40」的特展開幕，以慶祝AIT多年來在推動台美關係上扮演的重要角色。



2018年6月12日，AIT內湖新館舉行落成典禮。（編輯：張良知）1070612





歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造的美國在台協會內湖新館12日落成，美國國旗在旗桿上飄揚。中央社記者王飛華攝 107年6月12日

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