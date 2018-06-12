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時力邀辯論 侯友宜：黃國昌要選再討論

發稿時間：2018/06/12 14:01

最新更新：2018/06/12 14:23

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國民黨新北市長參選人侯友宜（右）12日前往電台接受訪問時，時代力量5名新北市議員參選人到場為黨主席黃國昌轉交辯論邀請函，侯友宜表示，等黃國昌正式登記為新北市的參選人，「我們就好好來討論。」（時代力量新北黨部提供）中央社記者林長順傳真　107年6月12日國民黨新北市長參選人侯友宜（右）12日前往電台接受訪問時，時代力量5名新北市議員參選人到場為黨主席黃國昌轉交辯論邀請函，侯友宜表示，等黃國昌正式登記為新北市的參選人，「我們就好好來討論。」（時代力量新北黨部提供）中央社記者林長順傳真　107年6月12日

（中央社記者林長順台北12日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天前往電台接受訪問時，時代力量5名新北市議員參選人到場為黨主席黃國昌轉交辯論邀請函，侯友宜表示，等黃國昌要參選新北市長，再來好好討論。

時代力量新北市議員參選人唐聖捷、陳志明、彭盛韶、張祐銓、曾柏瑜，上午到台北POP radio台北流行廣播電台，遞交辯論邀請函給要接受電台訪問的侯友宜。侯友宜逐一跟5人握手致意，並接下邀請函。

唐聖捷代為宣讀黃國昌的邀請函內容表示，居住正義，不僅是展望新北都市發展的重要課題，更是攸關年輕人能否安居成家、能否迎向未來的關鍵。誠懇正式邀請兩位市長參選人在公開平台上共同細緻討論，居住正義的具體內容，以及未來如何透過市政政策予以貫徹，讓所有新北市民共同檢視。

侯友宜在收下邀請函後轉身向媒體表示，看起來應該是黃國昌要出來參選新北市的市長，等黃國昌正式登記為新北市的參選人，「我們就好好來討論。」

對時代力量5位參選人，侯友宜則說，年輕人要出來參選，談一些議題，他覺得很好。

張祐銓隨後在臉書上回應侯友宜表示，難道身為新北居民，沒有資格談新北市政、談談新北市民最關心的居住議題，難道一定要參選新北市長，才「夠格」談新北市政。如此心態何其傲慢，關心市政，任何新北市民都應該有資格提出意見。（編輯：李錫璋）1070612

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