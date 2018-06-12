AIT新館啟用 舊址將建台北音樂與圖書中心

（中央社記者梁珮綺台北12日電）AIT台北辦事處新館今天啟用，台北市長柯文哲說，他代表台北市民對AIT「入厝」表達誠摯祝賀。而信義路三段的舊址將規劃興建「台北音樂與圖書中心」。



柯文哲上午受邀出席美國在台協會（AIT）台北辦事處在台北內湖舉行的新館落成典禮，他稍早在臉書表示，AIT不只是一棟現代化的綠建築，更是台美友誼發展的具體象徵。



他說，謝謝美國人民長期對台灣的支持，更期盼12個與台北締結姐妹城市的美國城市，未來繼續以交流促進合作，共同為2國與城市的友誼寫下歷史新頁。



柯文哲說，40年前，台美外交關係風雨飄搖，但40年來，台美在軍事、經貿、文化交流不斷提升，合作範圍不斷擴大，如今，台美分別是對方的第11大以及第2大貿易夥伴，台灣在美國大學留學生已連續3年成為美國國際學生的第7大來源，台灣民眾不但赴美免簽證，2017年更成為繼南韓之後第二個取得入美快速通關的亞洲國家。



柯文哲表示，儘管當前2國沒有邦交，但台美關係40年來發展，甚至比有邦交時期更緊密，台灣已是美國在西太平洋、印太地區的戰略合作夥伴。



「兩國政府與人民共同分享民主、自由、人權的價值觀，也因為這樣的價值同盟，美國始終堅定的伸出友誼之手」，柯文哲說，美國在世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）為台灣發聲，AIT新館啟用，也將繼續為2國人民提供更好服務，讓雙邊關係更加鞏固。



他說，AIT在信義路三段的舊址，將規劃興建「台北音樂與圖書中心」，以後會是一棟充滿現代感、智慧、人文與綠化的建築，成為未來台北城市發展的重要地標。（編輯：張銘坤）1070612