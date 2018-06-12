住都中心徵創意開跑 總獎金23萬元

（中央社記者潘姿羽台北12日電）國家住宅及都市更新中心預計於8月成立，為了打響知名度並讓民眾更有參與感，內政部營建署辦理設計徵稿活動，總獎金達新台幣23萬元，希望替住都中心注入活力與創意。



政府致力於解決人民的居住問題，不過要推動社會住宅以及都市更新，需要有專責的人力與機構來執行，才能發揮最大效能；內政部因而規劃成立國家住宅及都市更新中心，希望達到解決公辦都更囿於人力及法規不易整合開發的限制，以行政法人的彈性來兼顧監督、績效及公益性，以及協助社會住宅營運管理、保障居住品質三大目標。



住都中心預計於8月成立，內政部營建署近日已經開始暖身，除了廣徵董監事、專業人才，今天也宣布舉辦識別設計徵稿活動，總獎金高達23萬元，徵件期自即日起至6月27日截止，盼民眾能用創意設計出屬於住都中心的識別標誌。



內政部營建署說明，徵稿內容涵蓋住都中心LOGO、員工中英文名片及員工證設計等，除了增加民眾的參與感，也希望藉由這次活動讓更多民眾認識住都中心。



另外，住都中心也正徵集28名專業人才，除了預定招募執行長或副執行長，也希望找來可辦理都市更新、住宅及不動產營運管理，以及住都中心財務、法務、資訊分析及管理、採購、公關活動、管考、行政庶務等相關業務。



住都中心籌備處執行秘書柯茂榮表示，人力、法規、設計等作業都會在8月前完備，預計住都中心8月便可如期運作。（編輯：林沂鋒）1070612