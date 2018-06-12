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漢光挨批演戲 軍方：秀場式的演練具嚇阻效果

發稿時間：2018/06/12 15:50

最新更新：2018/06/12 16:44

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國軍漢光34號演習實彈實兵演練，7日在台中清泉崗基地實施「中部聯合反空（機）降作戰演練」，圖為空中掩護暨突擊作戰。（中央社檔案照片）國軍漢光34號演習實彈實兵演練，7日在台中清泉崗基地實施「中部聯合反空（機）降作戰演練」，圖為空中掩護暨突擊作戰。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北12日電）國軍漢光演習剛落幕，外界批評7日在台中清泉崗的演練像「演戲」，軍方高層直言：「如果國軍很爛，也演不出這樣的成果。」類似秀場式的演練，具提振士氣、嚇阻敵人的效果。

國軍漢光34號實彈實兵演練8日落幕，但外界批評，7日在台中清泉崗基地的反空（機）降演練，像是在「演戲」。

「如果國軍很爛，也演不出這樣的成果。」軍方高層表示，台中清泉崗只是其中一種演練模式，秀場式的演練，不僅能讓外界了解國軍能量，對軍方內部有提振士氣功用，對外則有嚇阻敵人的效果。

他舉例，台中清泉崗反空（機）降作戰50分鐘的演練中，每分每秒的步調都必須掌握得很好、不能冷場，由於此場演練涉聯合作戰，若F-16、IDF戰機轉彎角度過大，動輒耽誤超過5分鐘，因此空中管制得宜相當重要。

至於此次的演習有哪些缺點應該改進，軍方高層強調：「成功的演習，一定會發現很多問題、缺點。」但他不會因為有缺點、缺失就責怪官兵，因為此次演練重點在於仿真實戰，官兵該秉持「玩真的」的心態演練，因為戰爭發生時，不會有劇本，應該學會靈機應變。（編輯：李淑華）1070612

國軍漢光34號演習實彈實兵演練，7日在台中清泉崗基地實施「中部聯合反空（機）降作戰演練」，圖為機步特遣隊戰場掃蕩。（中央社檔案照片）國軍漢光34號演習實彈實兵演練，7日在台中清泉崗基地實施「中部聯合反空（機）降作戰演練」，圖為機步特遣隊戰場掃蕩。（中央社檔案照片）
國軍漢光34號演習實彈實兵演練，7日在台中清泉崗基地實施「中部聯合反空（機）降作戰演練」，假想敵軍悍馬車空投。（中央社檔案照片）國軍漢光34號演習實彈實兵演練，7日在台中清泉崗基地實施「中部聯合反空（機）降作戰演練」，假想敵軍悍馬車空投。（中央社檔案照片）
國軍漢光34號演習7日進行台中清泉崗基地的「中部聯合反空（機）降作戰」演練。（中央社檔案照片）國軍漢光34號演習7日進行台中清泉崗基地的「中部聯合反空（機）降作戰」演練。（中央社檔案照片）
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