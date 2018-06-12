/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7

川普國際記者會：川金會成果豐碩 金正恩堅定承諾非核化

>rss

賴揆臉書推香蕉新吃法 徐國勇：友人提供的

發稿時間：2018/06/12 16:48

最新更新：2018/06/12 16:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者楊思瑞台南12日電）行政院發言人徐國勇今天在台南接受媒體訪問時表示，行政院長賴清德在臉書上發文介紹以香蕉沾蒜頭醬油的吃法，是由民間友人提供的老方法，不是賴清德自己發明的。

徐國勇下午陪同賴清德到台南出席成大醫院30週年慶等公開活動，發現媒體試圖向賴清德詢問臉書上發文所提到的「香蕉新吃法」，但賴清德沒有受訪。

徐國勇以發言人的身分受訪說明，昨天知道臉書這篇文章後，有向賴清德詢問，得知這種香蕉吃法是由民間友人黃姓婦人提供。黃女士有親身體驗，而且吃了很久一段時間，才向賴清德提出。

徐國勇說，這個吃法是把生的綠色香蕉用水煮，或用電鍋蒸，好了以後用筷子戳看看是否能輕易穿過去。接著把皮剝掉，把裡面的香蕉肉沾蒜頭醬油吃。其實蠻好吃的，當然沒吃過的人第一次會覺得比較奇怪，但這是習慣問題。

徐國勇表示，像在高雄很早就存在番茄沾醬油的吃法，而且現在還蠻出名；但他自己從小在台北長大，直到認識了從高雄來的同學，才知道這種吃法。另外，許多鐵板燒名店會把香蕉沾麵包粉後煎成甜點，大家也都覺得很好吃。多介紹幾種吃法，是希望大家能多支持本地水果。

他說，現在香蕉價格已經回穩，有些盤商刻意用各種方式壓低價格，侵害農民權益，這是不應該的。日前有盤商用比較高的價格收購時，卻遭其他盤商圍毆，警政署已介入調查，並移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070612

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP