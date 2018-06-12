賴揆臉書推香蕉新吃法 徐國勇：友人提供的

（中央社記者楊思瑞台南12日電）行政院發言人徐國勇今天在台南接受媒體訪問時表示，行政院長賴清德在臉書上發文介紹以香蕉沾蒜頭醬油的吃法，是由民間友人提供的老方法，不是賴清德自己發明的。



徐國勇下午陪同賴清德到台南出席成大醫院30週年慶等公開活動，發現媒體試圖向賴清德詢問臉書上發文所提到的「香蕉新吃法」，但賴清德沒有受訪。



徐國勇以發言人的身分受訪說明，昨天知道臉書這篇文章後，有向賴清德詢問，得知這種香蕉吃法是由民間友人黃姓婦人提供。黃女士有親身體驗，而且吃了很久一段時間，才向賴清德提出。



徐國勇說，這個吃法是把生的綠色香蕉用水煮，或用電鍋蒸，好了以後用筷子戳看看是否能輕易穿過去。接著把皮剝掉，把裡面的香蕉肉沾蒜頭醬油吃。其實蠻好吃的，當然沒吃過的人第一次會覺得比較奇怪，但這是習慣問題。



徐國勇表示，像在高雄很早就存在番茄沾醬油的吃法，而且現在還蠻出名；但他自己從小在台北長大，直到認識了從高雄來的同學，才知道這種吃法。另外，許多鐵板燒名店會把香蕉沾麵包粉後煎成甜點，大家也都覺得很好吃。多介紹幾種吃法，是希望大家能多支持本地水果。



他說，現在香蕉價格已經回穩，有些盤商刻意用各種方式壓低價格，侵害農民權益，這是不應該的。日前有盤商用比較高的價格收購時，卻遭其他盤商圍毆，警政署已介入調查，並移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070612