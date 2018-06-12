改革監察權 時力黨團：續推監察法修正草案

（中央社記者范正祥台北12日電）時代力量立法院黨團今天表示，對於彈劾案的審查由無記名投票改為記名投票的修正案在監察院會遭到封殺，感到失望與遺憾，黨團將持續推動監察法部分條文修正，改革監察權。



監察院院會今天討論彈劾案記名投票，最後通過監察委員陳慶財的提案版本，未來彈劾案投票以無記名為原則，但屬社會矚目且具影響性案件，得經出席委員過半數同意以記名表決。



監察院新舊監委對於彈劾案記名分成兩派看法，一是以記名為原則，無記名為例外；二是以無記名為原則，記名為例外。前者由總統蔡英文提名的監委蔡崇義領銜提案修改監察法施行細則，後者由前總統馬英九任內提名的監委陳慶財提案連署。



時代力量黨團下午發布新聞稿表示，監察院的運作在許多層面上早就不合時宜，必須盡速改革。黨團主張彈劾案要記名投票，「監察院不做，國會就來改」，呼籲速排審監察法部分條文修正草案。



黨團指出，由於彈劾案採無記名投票，從關說縱放酒駕犯的前基隆市長張通榮，到涉嫌洩密的前檢察總長黃世銘，這些充滿爭議的彈劾案遭到監委封殺後，「社會大眾竟無法得知是哪些監委在包庇、在護航」，更無法要求監委為自己的權力行使負責。「這種阻擋改革、權力不透明的程序黑箱，如何能對社會大眾交代？」



新聞稿表示，黨團總召徐永明早在2016年第二會期時，就提出監察法部分條文修正草案，要求將包括記名投票、彈劾程序與迴避規範等相關條文做合理的修正，讓監察院能夠充分發揮該有的功能。但很可惜，這項法案至今仍無法排入議程中。「這項受到社會矚目的監察權改革，究竟還要被保守的舊勢力阻擋多久？」



時代力量黨團呼籲，監察權的改革切勿牛步，如果監察院不願回應社會大眾對於監察權改革的期待，時代力量絕對會時時緊盯，持續推動監察法部分條文修正草案。同時，也要求監察院速將監察法施行細則送入立院「備查」，這是人民關注的重大改革，監察院休想規避國會監督，黨團會要求轉「審查」處理。（編輯：溫貴香）1070612