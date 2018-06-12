/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

藍營將提名 楊文科：爭取支持拚勝選

發稿時間：2018/06/12 21:59

最新更新：2018/06/12 21:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者魯鋼駿新竹縣12日電）國民黨中央提名協調小組決議建議提名新竹縣副縣長楊文科投入年底新竹縣長選戰，楊文科低調認為，將待中常會通過才算定案，目前仍勤跑基層、爭取支持，朝勝選努力。

中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，中央提名協調小組上午開會決議向明天的中央提名審核委員會建議提名楊文科參選新竹縣長，並送明天下午的中常會通過提名。

一直希望以全民調方式選出參選人的立委林為洲發聲明表示，仍會在8月27日中選會開放登記之前，進行2次公開、透明的全民調作業，秉持者「贏了，參選；輸了，輔選」態度，極力爭取國民黨提名，盼望國民黨中常會仍可依此公正、客觀之事實，重新提名國民黨新竹縣長候選人。

楊文科表示，感謝中央提名小組的決議，但還是要等待明天中常會的正式通過才算定案，目前仍持續勤跑行程，爭取縣民支持，並朝向勝選及團結的目標前進。

楊文科也說，待中常會通過、正式由他參選新竹縣長後，將陸續規劃向縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、副議長陳見賢與立委林為洲等人請益，一起朝團結、勝選的目標前進。

不具名地方黨內人士表示，國民黨在其他縣市陸續確定縣市首長參選人後，已展開選舉布局，但新竹縣至今仍未定案，包括鄉鎮市長、議員等參選人們都相當著急，希望明天中常會能盡快通過，儘快整合完畢，才能調整步伐應戰。（編輯：方沛清）1070612

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP