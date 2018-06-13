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國民黨：楊文科選到底 二階段整合是假新聞

發稿時間：2018/06/13 12:09

最新更新：2018/06/13 12:09

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（中央社記者謝佳珍台北13日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，中常會通過提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長後，楊文科會選到底；外傳國民黨會與民國黨二階段整合，他說，是假新聞。

國民黨內多人表態參選新竹縣長，包括立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋，經過連日來徵詢基層意見，國民黨中常會下午將通過提名楊文科參選。

李哲華上午出席國民黨農漁業工作委員會第一次工作會議受訪表示，中常會下午若通過提名，中央提名協調小組將向新竹縣相關表態參選者說明，希望他們站在黨的最高利益，共同為黨奮鬥。

林為洲談到黨中央將提名楊文科，情緒激動，盼國民黨回頭。李哲華說，「他的感受我們可以理解」，林為洲至今都說不會脫黨參選，表示深愛國民黨，願意跟大家共同奮鬥，就沒有分裂的問題。

國民黨提名楊文科後，外傳將與表態參選的民國黨主席徐欣瑩二階段整合，李哲華說，「這是假新聞，根本毫無所悉，也從來沒有接觸過。」楊文科會選到底。

聯合報即時新聞昨天報導，黨內傳出因為科技大老承諾捐新台幣4億元給國民黨，換取提名楊文科以禮讓徐欣瑩。李哲華說，第一次聽到，如果有任何人或單位、團體，以此不實說法汙衊國民黨的提名工作，國民黨一定立即提告，以司法求黨的清白。

國民黨中常會5月30日撤銷新竹縣長提名全民調決議遭質疑，李哲華表示，依照黨內規定，新竹縣是處於「協調階段」，不像雙北市進行公開初選，所謂「走了90步、只差10步卻改辦法」的說法是無稽之談。中常會是國民黨最高權力機構，必須遵守中常會決議。

李哲華說，中常會通過臨時動議是排除公開初選，授權中央提名協調小組擔負起責任，擬訂最能勝選的策略；提名小組承擔起責任，到地方廣徵民意後，決議向中央提名審核委員會建議提名楊文科，並送中常會。

媒體追問徵詢新竹縣地方民意是否比民調客觀，李哲華表示，民調只是提名作業參考，若公開初選，大家才同意以民調為依歸。

楊文科下午獲國民黨提名後，年底縣市長選舉，國民黨已完成所有縣市布局；楊文科將對上民主進步黨提名的鄭朝方，以及民國黨主席徐欣瑩。（編輯：李淑華）1070613

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