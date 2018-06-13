模範公務員表揚 葉俊榮勉貢獻力量自我肯定

內政部長葉俊榮（前排中）13日上午出席內政部模範公務人員表揚典禮，頒發獎狀給20名獲獎人，並以「高度、溫度、態度」的工作觀念期勉所有公務員，呼籲大家在執行工作時不要忽略個人面向的力量和自我肯定。中央社記者黃麗芸攝 107年6月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）內政部今天表揚模範公務人員，共計20人獲獎。內政部長葉俊榮表示，得獎者均盡忠職守，他並以「高度、溫度、態度」的工作觀念期勉所有公務員，貢獻各個面向力量和自我肯定。



葉俊榮上午出席內政部模範公務人員表揚典禮，並頒發獎狀給20名獲獎人，另頒給獎金新台幣5萬元和給予5天公假嘉勉。



他會中致詞表示，這些得獎者不論職位高低或執掌內容為何，工作表現都盡忠職守且熱愛，積極為民服務且圓滿達成上級交付任務，這些精神獲得同仁及各級長官們的肯定，值得大家學習。



葉俊榮提到，內政部負責業務範圍既廣、又深且繁雜，如何做好事情則需要所有人一起協力往前推進，讓民眾感知、感受，並以3個度「高度、溫度、態度」觀念分享，呼籲大家在執行工作時不要忽略個人面向的力量和自我肯定。



「得獎的模範公務人員是要幹」，葉俊榮說，期待大家看重自我能力，未來還有許多任務要一起承擔，並期許內政部橫向單位之間的相互協助。



其中，得獎人之一的營建署國宅組暨土地組兼管理組及企劃組組長朱慶倫，因內政部積極推動住宅法修法，以達成總統蔡英文的8年、20萬戶社會住宅興辦計畫，他督導業務單位於7個月內完成法案三讀及修正公布，並於6個月完成社會住宅興辦計畫草案研擬並報奉行政院核定，目前社會住宅興建已逾2萬戶。



另，在台南地震和花蓮地震時朱慶倫也積極督導同仁辦理受災戶相關居住協助措施。



葉俊榮指出，自己看到朱慶倫推動包租代管相關配討措施時，是全心全力投入，且熱愛工作，勇敢、積極且接受改變，並驚嘆朱慶倫兼任4個組長，但未來組改可望做調整。



另一名得獎人為警政署警務正黃秋燕，她在去年11月底辦理「警政性侵害防治國際研討會」，樹立警政性侵害防治與國際接軌的典範，另規劃「性侵害防治20年有感」徵文活動，以圖文方式記錄呈現警察機關在性侵害防治工作上所做的努力，備受各界好評。（編輯：李錫璋）1070613