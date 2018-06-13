遭指涉賄選 徐榛蔚：這是抹黑消費弱勢

（中央社記者劉冠廷台北13日電）花蓮縣長傅崐萁送民眾米的米袋上印有國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚的照片，遭指涉嫌賄選。徐榛蔚今天說，送禮給弱勢已行之有年，為何以前不說，現在才在抹黑，根本是消費弱勢。



民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫今天指控國民黨花蓮縣長參選人、立委徐榛蔚公然賄選，原因是傅崐萁送給民眾米的米袋上卻印有徐榛蔚照片。劉曉玫與律師鄭文婷上午也前往台灣高等檢察署按鈴申告。



徐榛蔚在立法院接受媒體訪問時表示，很遺憾在選舉還沒開跑前，民進黨就不斷的栽贓抹黑；長期以來花蓮都在關懷弱勢，這9年來傅崐萁一年三節發放米等物資，是既定、公開且不斷關懷弱勢的行動，她是縣長夫人，相信很多縣市的首長的夫人，都會參與兒童教育、弱勢關懷的行列。



徐榛蔚說，相關預算經費是經過花蓮縣議會的通過，相信各黨籍的議員都參與在其中，然而有些議員長期不關心弱勢鄉親，到現在才來栽贓抹黑，或消費弱勢族群，這是非常不恰當的行為。



徐榛蔚表示，在發米活動的現場，這是公開的行程，現場有各鄉鎮的首長、代表、議員，有民進黨立委提案散播假消息者要處拘役，那民進黨議員在抹黑，意圖使人不當選，是不是也該被關禁閉3天。



此外，媒體詢問，傅崐萁與徐榛蔚有聯名送西瓜，經費從何而來，徐榛蔚說，經費有部分是縣政府的預算，另外有關於個人的部分，是她們自掏腰包，她清楚分際，所以非常謹慎。（編輯：李淑華）1070613