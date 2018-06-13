立委籲重視能源正義 推動偏遠地區綠能發展

（中央社記者范正祥台北13日電）時代力量立委高潞．以用今天呼籲重視能源正義，積極推動偏遠地區及原住民部落綠能發展。對此，經濟部能源局李君禮說，過去行政機關是做的比較少，已提出相關試辦方案。



高潞．以用在立法院召開記者會，關切偏遠地區及原住民部落能源議題，期待政策推動能夠展現綠能先行、能源正義、原鄉參與、能源民主、由下而上精神。



受邀與會的李君禮說明相關政策推案進度，今年3月8日和5月29日已經發布「原住民地區參與再生能源設置補助作業要點」與「推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備示範補助作業要點」，期盼促進偏遠地區能源正義和電業自由化目標。



他說，先推出，做看看，中間也透過學習過程，如果有不足的可以再來修改辦法。



高潞．以用去年9月間在立法院院會向行政院長賴清德質詢時，針對偏遠地區和原民部落長期以來所受資源分配不均與能源不正義情形呼籲行政院應立即改善。



李君禮今天在記者會表示，感謝高潞．以用針對能源議題的發想，「坦白說，過去行政機關是做的比較少。」去年9月高潞．以用向賴清德提出質詢，希望政府加強推動偏遠地區及原住民部落綠能發展。因為賴清德特別交代，高潞．以用也盯很緊，能源局已經推出相關試辦方案，與偏遠地區及原住民部落一起合作。



高潞．以用指出，「原住民地區參與再生能源設置補助作業要點」與「推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備示範補助作業要點」非常重要，有助落實推動台灣能源自主及能源正義，希望政府未來能更積極的推動偏遠地區綠能發展。



她認為，台灣區域發展不平衡，偏遠地區沒有受到重視。偏遠地區自然資源豐富，政策適合發展綠能產業，可以列為偏遠地區優先產業，幫助偏遠地區經濟轉型。



高潞．以用也提醒，政府過去推動能源政策，與在地居民協調狀況不是很好，譬如遭到在地居民質疑的狀況在花東地區非常頻繁，政策應該多加溝通與說明。（編輯：黃國倫）1070613