總統：台灣綠建築業者 可前進新南向國家

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天說，政府將持續精進「智慧綠建築推動方案」，現在台灣的綠建築標章，有全世界唯一適用亞熱帶氣候的專屬系統，業者站穩台灣市場之餘，還可以前進新南向國家。



蔡總統今天接見2018年建築園冶獎得獎單位，她肯定「建築園冶獎」具體實踐建築跟環境友善共生的精神，並表示，政府希望讓更多住宅空間及公共設施，可以跟上智慧節能及環境友善的發展趨勢。



蔡總統提及，前一陣子，她到高雄參加「都市危險及老舊建築物加速重建條例」通過後第一起重建案的動土典禮。政府提供誘因，就是要用更快的速度，優先翻新都市裡的危老建築，確保民眾遠離災害，享受到更便利的居住環境。



她表示，更新後的都市建築，將會有更高比例的綠建築，這對建築產業是個重要的機會。政府將持續精進「智慧綠建築推動方案」，現在台灣的綠建築標章，有全世界唯一適用亞熱帶氣候的專屬系統。業者站穩台灣市場之餘，還可以前進新南向國家。



蔡總統指出，去年啟動的前瞻基礎建設計畫，也進一步擴大了城鄉建設的公共投資。比如「公有危險建築補強重建」子計畫，正在加速提升公有建物的耐震能力。經過補強的建築，就可以擴充為地方的長照、幼托、數位學習及公共集會空間，滿足下一個世代城鄉發展的基本需求。



她認為，這些建設一方面能促進內需，刺激經濟成長。另一方面，也有助於協助營造及建築產業，掌握能源轉型跟智慧科技發展的新技術，找到產業升級的利基。（編輯：李淑華）1070613