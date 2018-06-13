/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7

M17宣布暫緩IPO 獲私人融資3500萬美元

>rss

總統：台灣綠建築業者 可前進新南向國家

發稿時間：2018/06/13 13:42

最新更新：2018/06/13 13:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天說，政府將持續精進「智慧綠建築推動方案」，現在台灣的綠建築標章，有全世界唯一適用亞熱帶氣候的專屬系統，業者站穩台灣市場之餘，還可以前進新南向國家。

蔡總統今天接見2018年建築園冶獎得獎單位，她肯定「建築園冶獎」具體實踐建築跟環境友善共生的精神，並表示，政府希望讓更多住宅空間及公共設施，可以跟上智慧節能及環境友善的發展趨勢。

蔡總統提及，前一陣子，她到高雄參加「都市危險及老舊建築物加速重建條例」通過後第一起重建案的動土典禮。政府提供誘因，就是要用更快的速度，優先翻新都市裡的危老建築，確保民眾遠離災害，享受到更便利的居住環境。

她表示，更新後的都市建築，將會有更高比例的綠建築，這對建築產業是個重要的機會。政府將持續精進「智慧綠建築推動方案」，現在台灣的綠建築標章，有全世界唯一適用亞熱帶氣候的專屬系統。業者站穩台灣市場之餘，還可以前進新南向國家。

蔡總統指出，去年啟動的前瞻基礎建設計畫，也進一步擴大了城鄉建設的公共投資。比如「公有危險建築補強重建」子計畫，正在加速提升公有建物的耐震能力。經過補強的建築，就可以擴充為地方的長照、幼托、數位學習及公共集會空間，滿足下一個世代城鄉發展的基本需求。

她認為，這些建設一方面能促進內需，刺激經濟成長。另一方面，也有助於協助營造及建築產業，掌握能源轉型跟智慧科技發展的新技術，找到產業升級的利基。（編輯：李淑華）1070613

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP