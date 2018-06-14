越南示威遊行 外交部：在越台人安全無虞

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）越南各地近日爆發反對經濟特區法案的示威遊行。外交部今天表示，根據駐越南館處及越方提供訊息，目前當地情勢已趨平和，在越南的台商與台灣民眾安全無虞。



越南政府擬通過「經濟特區法」草案，延長外商租地年限，引發民眾不滿，透過網路串聯舉行示威遊行，罷工活動也波及台商，包括寶成旗下在越南胡志明市的寶原工業10日與11日連續發生罷工。



外交部發言人李憲章表示，據駐越南館處與越方提供的訊息，目前當地情勢已趨平和，外交部及駐越館處仍將持續與越方保持密切聯繫，注意事態發展。外交部也籲請越方與當地民眾妥善溝通，並務必全力保護台商投資權益及旅越台灣民眾的人身安全。



李憲章指出，越南國會6月上旬原擬審議經濟特區法案，引發民眾因憂慮中國資本大量進入越南而上街抗議，一些台商工廠也發生罷工事件。



他說，外交部第一時間掌握相關訊息時，即責成駐外館處進洽越南政府相關部門強化維安措施，以確保台商人身安全及工廠正常運作，同時，透過通聯系統提醒旅越民眾及台商注意安全，台商也配合越方採取相應措施。



他表示，「目前在越台商及國人均安全無虞」。台商感謝政府及越方的協助與關懷。(編輯：李信寬)1070614